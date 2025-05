El factor clave para la continuidad de Anthony Landázuri en el CD Tenerife

Habrá que esperar al menos unas cuantas semanas más para clarificar definitivamente el futuro de Anthony Landázuri, el fichaje que vino bajo el abrigo del anonimato y ya se ha destapado como una de las grandes revelaciones del último trimestre en la Liga Hypermotion. Aunque en el CD Tenerife hacen valer su contrato largo y suscrito hasta junio de 2027, hay un elemento en la ecuación que puede resultar determinante: el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará en verano del año que viene.

El gran sueño del central ecuatoriano es defender la elástica amarilla de su país en un campeonato que se celebra en su continente en apenas 13 meses. Y es ahí donde cobra valor la opinión de su seleccionador nacional, Sebastián Beccacece, quien le ha hecho saber que tendrá mayor peso y posibilidades de ir alistado al Mundial si se mantiene en la rueda del fútbol profesional europeo. No en vano, fue la ventana que le brindó el Tenerife la que le ha conferido serias posibilidades de ser internacional y cumplir así el sueño de cualquier profesional.

Por lo pronto, el club que preside José Daniel Díaz se ha garantizado que, si Landazuri se va, sea por la vía del traspaso. Es lo mismo que persigue en los casos de Luismi Cruz y Yussi Diarra. Que si finalmente optan por marcharse, sea dejando dinero en caja. No obstante, las primeras conversaciones con el zaguero americano y con su agente, a quien le une una gran amistad con Rayco García, hacen concebir esperanzas de que finalmente Bam Bam -como así pide que le llamen- haga el esfuerzo y acepte jugar un año en el purgatorio de la Primera RFEF.

Hasta la fecha, los dígitos del ecuatoriano son sobresalientes. Un dato elocuente: no ha sido sustituido en ninguno de los partidos para los que fue alineado por Cervera. Todas las veces que jugó, lo hizo con la etiqueta de titular. Solo sus iniciales problemas de adaptación y luego su viaje relámpago a Quito para resolver problemas con su visado le apartaron del once, donde ya tiene una plaza casi fija.

Probable sanción

Hasta el pasado sábado en Cartagena, titularidad era sinónimo de partido completo para el centroamericano, que cotizaba al alza hasta que fue inexplicablemente expulsado en el último partido. Una roja directa injusta y que podría tener consecuencias, por cuanto la sanción que le imponga Competición –salvo que medie recurso con alegaciones por parte del Tenerife–le dejaría sin poder cerrar esta temporada en casa ante la afición del Heliodoro este domingo contra el Real Oviedo.

Sea como fuere, las comparecencias sobre el verde del ex de Independiente del Valle van acompañadas de unos dígitos muy notables. En una demarcación muy específica como es la suya –fue presentado como lateral pero es central nato– ya ha descorchado su faceta de goleador en el fútbol español, ha dado una asistencia y promedia más de tres balones recuperados por jornada, más de cinco despejes y 35 pases precisos por partido. Un bagaje al nivel de los mejores defensas del torneo, lo cual hace pensar que se le va a abrir un apetecible mercado en Segunda. Más registros que revelan la consistencia de su rendimiento: en su tiempo en cancha, el representativo ha encajado solo cinco goles. Dicho de otro modo, la media no llega ni al tanto en contra por partido cuando Landázuri ha sido titular. No obstante, tendrá que calibrar muy bien la decisión final sobre su futuro. El sueño del Mundial sigue vivo para Bam Bam.