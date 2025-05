Salvi Carrasco: «No sería de buen ser humano dejar tirado al Tenerife ahora»

Supongo que todavía enfadados por el arbitraje del sábado. ¿Cómo se explican decisiones como las que tomó el colegiado en el partido de Cartagena?

Es muy frustrante porque incluso descendidos como estamos, que nos siga afectando tanto el tema arbitral, es complicado de llevar y de asumir. Pero toca seguir y sacar fuerzas de donde no las haya para seguir adelante y dar la cara en los partidos que quedan.

Se quejaba Álvaro Cervera de la manera en que se dirigió el árbitro a él («¡te estoy dando una última oportunidad!», le dijo) y también de la prepotencia y altanería con la que se comportan los colegiados con ustedes.

Al final, no puedes ni dirigirte a ellos, no obtienes explicaciones, ni acercarte te dejan... Pero llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo y prefiero hablar de nosotros, y nada más.

¿Cómo vivió el descenso?

La verdad es que venimos de una semana complicada y el momento en sí fue muy triste, tanto en lo personal como en lo colectivo. En casa, recibir ese palo fue muy duro. La realidad de esta temporada es que hicimos las cosas muy mal y cuando quisimos, no pudimos, o no nos dejaron salir de ahí. Las cosas no han salido como queríamos. Reaccionamos tarde, aunque lo intentamos y prefiero quedarme con eso.

Unas declaraciones muy recientes de Aitor Sanz revelan «la vergüenza» que sintió por algunos episodios que se han producido en el club durante esta temporada. Sin embargo, decía que el capitán que ahora la situación es otra.

Es verdad. Ahora se respira tranquilidad y paz. Eso es lo que permite que el equipo esté dando la cara por el escudo y por el club.La imagen de estas últimas jornadas ha sido otra completamente diferente a la de la primera vuelta.

No lo ha tenido fácil usted desde la llegada de Edgar Badia, pero parece que sí van a ser suyas las tres últimas titularidades.

Si es así, yo agradecido. Ya lo he dicho varias veces, que en cualquier circunstancia jugar con esta camiseta es algo muy bonito para mí. Toca defenderla de la mejor manera posible y dar la cara por el club en los dos partidos que faltan.

¿Y se nota la inactividad o pesan más las ganas de agradar y de volver a jugar?

Personalmente te puedo decir que yo salgo con ganas de aportar mi granito de arena y de ayudar en lo que uno pueda.

Ya sin opciones matemáticas de permanencia, ¿el último objetivo es acabar la competición sin dejarse ir y con buenas sensaciones?

Sí, eso es así como lo dices. Tenemos que acabar la temproada de la forma más digna posible. Soy de los que piensa que, mientras mejor acabemos esta liga, creo que con mejores sensaciones iniciaremos la siguiente. Yde paso, conseguir lo más importante:poder brindarle un par de alegrías a nuestra afición, que por supuesto se lo merece y ha estado con nosotros en todo momento.

El sábado Cervera daba un par de noticias muy relevantes sobre la portería en su rueda de prensa: la primera, que es muy complicado que Edgar Badia continúe, lo cual explica su suplencia; y la segunda, que sí hay opciones reales de que usted permanezca en el club la próxima temporada en Primera RFEF. ¿Es así?

Contrato tengo, así que estoy abierto a escuchar al club. Yo vine el año pasado de esa categoría y el CDTenerife fue el club que me abrió las puertas para el fútbol profesional, donde nunca antes había jugado. Es una desgracia el descenso y todo esto que ha ocurrido y, si ellos confiaron en mí, no creo que fuera de buen ser humano dejar tirado al Tenerife en un momento tan duro como éste.

Es decir, ¿que acepta el reto de bajar otra vez?

Sí, como te he dicho antes ya fue un reto impresionante para mí venir. Estoy agradecidísimo al máximo al club por abrirme las puertas y dejarme conocer la Isla, brindarme la opción de ser profesional y darme la posibilidad de lucir su camiseta. Mi hijo nació aquí, en Tenerife soy feliz. Las cosas en lo profesional no han salido, pero estoy abierto por supuesto siempre a seguir en el Tenerife.

¿Se aprende mucho a la sombra de un portero del nivel de Edgar Badia?

Sí, tanto de Tomeu Nadal antes como ahora con él. Yo tenía claro que venía de abajo y lo que tenía que hacer era trabajar, trabajar y trabajar. He procurado fijarme y aprender mucho de ellos, que llevaban mucho más tiempo en la élite y con ese rodaje que yo no tenía. Ha sido un encantado trabajar a su lado, y estoy agradecido a los dos por tratarme tan bien.

Usted ya conoce el fútbol de bronce. ¿Qué le espera al Tenerife en Primera RFEF?

Es una categoría muy jodida. Si la gente piensa que nos vamos a pasear por Primera RFEF, están muy equivocados. Quien piense eso, mejor que no venga. Es una competición muy complicada, en la que tocará sufrir mucho. A quien esté, le tocará dar lo máximo para llevar otra vez al CDTenerife de vuelta al fútbol profesional.