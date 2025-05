Las recetas para un ascenso exprés del CD Tenerife: los ejemplos de Málaga, Albacete, Mallorca...

No hay una receta universal para lograr un ascenso exprés, como el que obtuvieron Albacete, Mallorca o Málaga (volvieron a Segunda solo un año después de caer a Primera RFEF); ni tampoco una fórmula mágica para lograr un reseteo como el que protagonizó el Deportivo de La Coruña, que volvió más fuerte y saneado al fútbol profesional. Una caída dolorosa y frustrante como la que espera al CD Tenerife al cabo de unos días –faltan aún dos intrascendentes jornadas por disputarse– no tiene por qué ser a un hoyo sin fondo. Más bien al contrario, el traumático descenso puede servir de oportunidad para que el club estreche –todavía más– los lazos con su sufrida afición, agrande su masa social, acostumbre a su feligresía al hábito ganador perdido durante esta última campaña y, lo más importante, sanee las cuentas y genere nuevos productos de cantera.

En el caso del Albacete Balompié, su último ascenso a Segunda figura entre los más gratos recuerdos de la historia reciente del club manchego. Y hasta se escribió un exitoso libro sobre la gesta, que luce en el imaginario colectivo con el nombre de Riazorazo. La andadura de los albaceteños en el tercer escalafón del fútbol nacional «fue corta pero intensa», recuerda el periodista Juanma Sevilla. Tras una mala temporada anterior con hasta cuatro entrenadores, el equipo logró la anhelada hazaña con dos grandes artífices a los mandos: Rubén de la Barrera en el banquillo y el extinerfeñista Alfonso Serrano en la secretaría técnica.

El Alba tiró de épica para certificar su cambio de categoría sin ser campeón de grupo y por el camino largo de los playoff. Derrotó al favorito Deportivo «cuando nadie daba un duro por el equipo», rememora Sevilla. Nadie puede discutir que el cuadro del Belmonte regresó más fuerte de aquella experiencia traumática y desde entonces no ha salido de la noria del fútbol profesional. Para afrontar su travesía por el desierto, optaron por una «auténtica revolución» (15 fichajes) y resultó determinante la permanencia de figuras claves y muy identificadas con la grada como Manu Fuster, ahora en la UD Las Palmas.

«Al principio supuso un desastre absoluto y una decepción grande, pero con el paso del tiempo se ha visto como la regeneración del mallorquinismo», describe el periodista Carlos Montes de Oca sobre la caída a los infiernos del RCD Mallorca. El club bermellón apostó por reducir drásticamente el precio de los abonos y así firmó más de 8.000 afiliados. Los isleños habían salido del difícil trance de un concurso de acreedores y fiaron su suerte a Vicente Moreno, ex del Nástic. También en su caso fue muy reducida la nómina de futbolistas que sobrevivieron al descenso (Antonio Raíllo, Lago Junior, Pol Roigé y Damià Sabater). Los dos primeros resultaron fundamentales, así como el fichaje del experimentado Salva Sevilla, que procedía de Primera División (Espanyol) y la repatriación de Abdón Prats.

«El Mallorca impuso su ley desde el primer partido y en casa solo perdió un partido ante el Ebro. Tenía la presión de ascender y no falló. El ascenso en Miranda supuso un Renacimiento porque en la siguiente temporada, con un presupuesto de 17 millones de euros (el séptimo de la categoría) se logró otro regreso aún más celebrado, el ascenso a Primera División. O sea, que el viaje fue de Segunda B a Primera División», añade el periodista, quien considera que aquel descenso fue, visto con perspectiva, «una buena noticia para el mallorquinismo».

La afición, al rescate

El Málaga tuvo que superar dos experiencias espinosas en un muy corto espacio temporal. Por un lado, la intervención judicial, donde un administrador designado a su vez por una magistrada tuvo que erigirse en figura crucial para contrarrestar los desmanes y desfases del anterior presidente; y por el otro, la decepción profunda por un descenso merecido. El cuadro andaluz volvió en apenas 12 meses al fútbol profesional, tiró de cantera y puso la carne en el asador para mantener a elementos esenciales en su plantel. Garantizarse jugadores que marcasen las diferencias en la portería y la delantera fue uno de los grandes aciertos de los arquitectos del proyecto deportivo, aunque todas las aristas del malaguismo destacan que el gran secreto fue el empuje de La Rosaleda.

El golpe al Dépor

Para el Deportivo fue un descenso absolutamente inesperado. De hecho, un par de años antes estaba en Primera División. «El golpe fue durísimo», atestigua Adrián Candal, de Radio Coruña. «Lo bueno fue que la gente estuvo más unida que nunca;fue bajar a Segunda B y darse una cohesión emocionante. Cada 15 días los deportivistas iban adonde jugase el equipo:a Tarazona, a Tarragona, a Logroño en varias ocasiones... Se batieron registros extraordinarios incluso superiores a los actuales, con cifras de 30.000 espectadores y lista de espera para hacerse socios», añade para completar su reflexión.

El club coruñés permaneció fuera del ruedo profesional cuatro años consecutivos, lo cual significó perder el impulso de la ayuda al descenso que se otorga en la primera temporada tras caer de la ahora llamada Hypermotion. La propietaria (Abanca)redobló los esfuerzos para recuperar el sitio perdido. «Anivel económico, verte en Primera RFEFes una ruina. Cada año que pasa, volver se hace más difícil y las pérdidas se multiplican. Son de varios millones por temporada;y meter pasta no significó subir. Incluso con la mejor plantilla de la categoría, hubo ocasiones en las que no se logró», aduce el mismo periodista.

A modo de receta, sugiere «que es clave darle las llaves a alguien que conozca la categoría». Se pregunte en A Coruña o se haga lo propio en Albacete, Mallorca o Málaga, el resultado de la consulta es siempre el mismo: lo mejor de un descenso es la unidad que genera. «A pesar de jugar en Primera RFEF los seguidores no dejaron al club de su vida en la estacada y el apoyo fue constante en el estadio de La Rosaleda, con llenos durante muchas jornadas, y en desplazamientos, donde los jugadores se sintieron muy arropados», responden en Málaga. «A pesar de ese descenso, la afición una vez más volvió a estar a la altura y no dejo solo a su equipo para terminar celebrando por todo lo alto un ascenso que siempre quedará en la memoria por la forma de producirse, el escenario y el contexto en el que se consiguió», es la reflexión que hacen en Málaga. ¿Yen Mallorca? Encontraron la fórmula para conectar con nuevas generaciones de aficionados que se acostumbraron al fútbol del domingo a las doce. Casi idéntica respuesta se obtiene cuando se pregunta lo mismo, pero en Málaga. «Si algo logró el descenso a los infiernos fue encandilar a nuevas oleadas de seguidores malacitanos que nunca habían visto a su equipo tan abajo».

Al Tenerife le toca emplearse a fondo desde todos los estamentos para afrontar decisiones duras y dolorosas, entre ellas un seguro Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y la consiguiente destrucción de numerosos puestos de trabajo. Saldrán la mayoría de futbolistas pero se quedará Cervera para liderar un proyecto de ascenso exprés. El objetivo es volver lo antes posible.

Los que no han vuelto

La Ponferradina bajó en 2023 y el año pasado no pasó de un discreto quinto puesto. Peor aún es el caso del Nástic de Tarragona, que acumula cuatro temporadas consecutivas fuera del fútbol profesional, el primero de ellos con dificultades severas para aterrizar en Primera RFEF e instalado hasta el final en el hemisferio sur de la clasificación (14º). Justo donde ahora está anclado el CD Lugo, que no termina de adaptarse a las peculiaridades de su nueva realidad y pelea por evitar otro descenso. De hecho, hasta este último fin de semana ocupaba una de las plazas que llevan directamente a otro pozo más profundo, el de la cuarta categoría del balompié nacional.

Los inicios en Primera RFEF no son nada apacibles. Y si no, que se lo pregunten al Amorebieta, hasta hace unos meses en la Hypermotion y ahora antepenúltimo en su grupo en la competición de bronce. No obstante, mayores y mucho más lacerantes han sido las penurias que han vivido las aficiones de Hércules o Real Murcia. Son dos equipos ilustres que ansían volver por sus fueros, pero que han coleccionado un auténtico catálogo de disparates deportivos en los últimos años. Los pimentoneros bajaron en 2014 y tocaron con fuerzas a las puertas del ascenso con tres temporadas de mérito (dos segundos puestos y un tercero), pero no les bastó. Esta temporada, van cuartos.

En cuanto al Hércules, llegó a vivir hasta diez temporadas consecutivas en el hoyo de la Segunda RFEF. Un infierno del que han vuelto con muchas fuerzas. Tampoco lo han tenido fácil clubes como el Ibiza, al que ahora trata de reflotar Paco Jémez; o el Andorra de Piqué, que incluso ha amenazado con mudarse del Principado.

Por lo pronto, quienes ya han logrado salir de la liga de bronce e incrustar su nombre en la de plata son los futbolistas del Ceuta, que celebra un ascenso histórico tras más de 40 años de espera. El Alfonso Murube volverá a vivir fútbol de Segunda.