El monumental enfado de Álvaro Cervera tras el atropello al CD Tenerife en Cartagena

Enfado indisimulable. El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, compareció irritado en su alocución ante los medios. Después de disputar el antepenúltimo partido de la temporada, el preparador blanquiazul se quejó amargamente del arbitraje y arremetió contra el colectivo. “No merecen ningún respeto, ni personal ni deportivo”, aseveró. También apuntó que el representativo tendrá en las últimas dos jornadas de ñiga (ante Real Oviedo y Almería) “el respeto que no le tienen” al club en esta competición.

El preparador de los blanquiazules lamentó que el colegiado principal le enseñase dos amarillas prácticamente consecutivas y reveló que, en el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda, le espetó: “¡Te estoy dando una oportunidad!”. A juicio de Cervera, el envite vino claramente condicionado por la temprana expulsión de Landazuri. Según atestiguó, está ya “cansado” de esta situación, pues los errores en contra del club se prolongan incluso una vez ya está descendido matemáticamente.

«Pasan muchas cosas que podría analizar, pero si digo lo que pienso me meto en un follón. En este país, de lo único de lo que no puedes hablar es de esta gente, que luego te sancionan», agregó. En cuanto a las decisiones conflictivas, expuso que su protesta a Álvaro Moreno Aragón se produjo después de una falta no pitada sobre Aarón. “El cuarto árbitro, que aquí está para contarle las cosas que pasan al primer árbitro, le dijo que yo había protestado. Me han sacado amarilla y yo pregunté la razón, pero nunca dan explicaciones. Estoy aburrido de esta gente, porque no aportan nada, absolutamente nada”, concluyó.