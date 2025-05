David: "Si digo lo que pienso, me cae una buena"

Frustración y abatimiento. Pese a que el descenso ya está consumado, el CDTenerife estaba muy herido anoche por la actuación arbitral. «Si digo lo que pienso, me cae una buena», explicitó el canterano David, que tomó la palabra en nombre del plantel.

«Yo no diría sorpresa. Al final es duro. No podemos opinar lo que pensamos;si decimos lo que pienso, nos cae una buena. Aparte de eso, tenemos que seguir trabajando y evadirnos de lo que está pasando, que es duro, porque es semana tras semana», denunció. A ojos del lateral tinerfeño, hay determinaciones de Álvaro Moreno Aragón que ayer laminaron los intereses blanquiazules. «Acercarte a hablar no sirve de nada:no te van a escuchar. Ellos hacen su trabajo, pero creo que toman decisiones que muchas veces son erróneas, ni caen de nuestro lado. Es así todas las jornadas. El vestuario está frustrado porque todos los detalles caen en nuestra contra», describió.

«No sé si lo hacen adrede o no;no voy a opinar sobre eso, pero se está viendo reflejado partido tras partido», completó. En todo caso, puso el acento David en la buena imagen grupal y en el compromiso que mostró el plantel dirigido por Cervera. «El equipo ha intentado dejar una buena imagen. Nos expulsaron a Landázuri de forma muy dudosa y el equipo no pierde la cara;este grupo lucha, trabaja e incluso con uno menos ha habido opciones para la remontada. Merecíamos empatar o ganar el partido», declaró en la zona mixta del Cartagonova.

A título particular, hizo lo que le pidió el entrenador e incluso tuvo alguna opcion para marcar:«Yo intento ayudar en lo que pueda. Es obvio que quiero marcar gol, pero mi trabajo es otro», indicó. Asimismo, remarcó que tiene relación con la institución por un año más, de modo que no hay dudas sobre su continuidad. «Lo he dicho en numerosas ocasiones, que tengo contrato. Por supuesto nos sentaremos a hablar», explicó.

No son días fáciles para el tinerfeñismo y tampoco para David, que ya suma más de un decenio vinculado al Tenerife: «Lo vivo demasiado. Es el club donde me he criado y son ya 13 años aquí», dijo antes del duro aterrizaje en Primera RFEF, competición en la que ya jugó de la mano del Antequera. «Nos equivocamos si pensamos que podemos ganar bajando el nivel;es al revés, hay que dar más para ser los mejores», cerró.