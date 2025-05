Entrevista a Jony Vega, exjefe de Captación: «Me voy del CD Tenerife en paz y muy contento del trabajo realizado»

Hace solo unas horas le presentaban como nuevo secretario técnico del Atlético Paso. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Estoy muy ilusionado. Desde el primer momento, la acogida que me ha dado el pueblo palmero es magnífica. El fichaje ha tenido buena aceptación, y así me lo están haciendo ver desde el primer día.

¿Cómo surge esta opción?

De manera informal, hablando con Maxi Barrera, que es el entrenador del equipo, y con su preparador físico, que es íntimo amigo mío. Todo surge en una conversación distendida. Siempre habíamos dicho que algún año tenía que cuadrar para estar juntos porque vemos vida y fútbol de igual manera;y nos une la ilusión, pero también la ambición y la pasión por el juego. Poco a poco, la broma se convierte en realidad, la idea me empieza a gustar y se me genera esa ilusión que necesitaba para decir que sí.

Entiendo que no lo ve como un paso atrás en su carrera después de haber trabajado para los dos grandes representativos del fútbol canario, UD Las Palmas y CD Tenerife.

Para nada. Voy a trabajar con las mismas ganas y la misma ilusión con que lo hacía para el CD Tenerife. La categoría es la Tercera RFEF pero queremos que el Atlético Paso crezca y evolucione. Es un club con una masa social interesante, un apoyo institucional fuerte y el respaldo de una gran empresa (NSN) detrás. Se unen varias fuentes para alimentar un mismo fin, y yo estoy encantado de trabajar para este club.

No me negará que el objetivo para el primer año es el ascenso.

El objetivo del año va a ser el ascenso, no podemos negarlo, pero por otra parte también sabemos que conseguir un cambio de categoría siempre es difícil y requiere de mucho esfuerzo, también de una pizca de suerte. Habrá buenos equipos en la categoría, independientemente de que no estén los dos filiales (Las Palmas Atlético y Tenerife B).

¿Le ha servido esta oferta para recuperar la energía que tal vez había perdido en los últimos meses en el Tenerife?

Al CD Tenerife le estoy eternamente agradecido. Dejo a muchos amigos dentro de la entidad y siempre voy a querer lo mejor para el club. Pero estábamos en una etapa un poco rara y cuando sale esta opción del Paso, con gente que aprecio y conozco, decido salir y aceptarla. Yo me muevo por pasión, por ilusiones... y eso es lo que me transmite mi nuevo club.

¿Hubo otras ofertas? ¿Es cierto que le llamaron algunos equipos de la Península?

Es verdad que hubo coqueteos, incluso está habiendo llamadas ahora, pero estoy en un momento donde mi situación familiar no hacía idóneo que saliera a la Península. Se ha dado todo de tal manera que el Atlético Paso fuera y siga siendo mi mejor opción.

¿Qué se lleva del CD Tenerife?

Aprendizaje, momentos bonitos, emociones y personas con las que compartir el día de mañana. Estoy seguro de que en algún momento nos volveremos a encontrar.

Habla de emociones. Si tuviera que elegir una, ¿cuál sería?

Las que viví el 5 de mayo de 2024 en Yaiza con el ascenso a Segunda RFEF, pero también me quedaría con la manera que afrontamos el primer partido en la nueva categoría contra un gallito como es el Melilla. Recuerdo aquella jornada también con mucho cariño por cómo encaramos el partido y por el juego que hicimos.

Supongo que merecen epígrafe aparte Manu Gámez y Juanka Torres, su núcleo de confianza casi desde el primer día.

Primero, antes que nada, tengo que agradecer a las personas que me llevaron al Tenerife. Fueron los que me permitieron involucrarme dentro del proyecto y haber conseguido tantos éxitos en tan poco tiempo. Esa confianza, la agradezco de por vida. Y luego sí, dentro del club Manu, Juanka y Mikel han sido mis personas de confianza, pero en general para todos tengo palabras de gratitud. Todo es aprendizaje. Tanto los momentos buenos como también los malos.

Y esos momentos malos, ¿llegaron a empañar todo lo bueno?

No, para nada. Al final con lo que te quedas es con los buenos. La realidad es que mi estancia en general ha sido muy agradable en el Tenerife y estoy eternamente agradecido a las personas que así lo han permitido.

Hábleme de Mazinho.

Ha sido un entrenador importante con el que he compartido alegrías, resultados de todo tipo y también mucho tiempo, sobre todo eso, porque hemos convivido mucho tiempo juntos. Pero no sería honesto nombrarte a Mazinho y no a los demás técnicos de la base. De todos he aprendido, me quedo con todos.

Deja un Tenerife de cantera mucho mejor del que se encontró, ¿qué balance hace del trabajo que han realizado?.

Evidentemente me voy contento del trabajo que hemos hecho. Se habla mucho del ascenso a Segunda RFEF, con el apoyo de algunos jugadores mayores de 25 que nos han ayudado a vertebrar;pero a mí el triunfo que más me enorgullece es haber cortado la hemorragia, año tras año, de futbolistas que optaban por salir e irse al exterior. Nos lo marcamos como objetivo y logramos quedarnos con jugadores que son y serán importantes. Más allá de un traspié que hayamos podido tener, he puesto mi granito de arena para mejorar toda la estructura, toda la cantera del CD Tenerife. Es un trabajo previo que se podía haber hecho y al que nosotros le dimos nuestra forma, igual que ahora vendrán otros que le darán su sello también.

¿Le parece una buena noticia la avanzada por el presidente, José Daniel Díaz, quien ha remarcado que harán lo posible por mantener al filial en Segunda RFEF?

Sin duda. Me alegro por los chicos que se quedan y los que están por venir, y que disfrutarán de la categoría, lo mismo que el cuadro técnico. En todo momento les desearé lo mejor, que puedan crecer, triunfar y mantener la categoría otro año más, por supuesto.

Antes me hablaba de la fuga de talentos, que ustedes lograron parar. ¿Cuánto de difíciles fueron las negociaciones para atar a Dani Fernández y Manu Montero?

No solo esas, pero desde luego fueron las más sonadas porque son dos jugadores convocados por las inferiores de la selección y que han estado en la agenda de otros clubes. Fue una tarea muy difícil porque hubo que competir con estructuras de mucho más poder económico. Al final, los chicos valoraron el trabajo que se estaba haciendo y que se estaba apostando por una promoción deportiva real. Un árbol no puede crecer sin sus raíces y nosotros tomamos decisiones para que el día de mañana salgan muchos brotes verdes. Pero no quiero olvidarme de nadie. También logramos mantener a Josito, Duvan, Oliver, Tavío... y dejamos a un cadete que ha dado excelentes resultados. Sus jugadores promocionarán dentro de la entidad y serán el futuro. Se ha generado una estructura sólida, se ha mimado la cantera, se ha creído en ella. Creo que obtendremos muchos beneficios y disfrutaremos de muchos jugadores canarios el día de mañana en el Heliodoro Rodríguez López.

Ese trabajo y esa mejoría ostensible en el área de Cantera caló mucho en la gente, ¿nota que se va del club con el cariño de los aficionados?

Nunca lo esperé. Efectivamente me voy con el afecto de mucha gente, toda esa gente que me para, que me felicita, que me agradece los resultados. Uno se va con el corazón lleno de gratitud. He visto a una afición volcada con el Tenerife, pero también con el filial. No lo duden ni por un momento: eso ha sido crucial para que el proyecto pueda ir hacia adelante. Los jugadores del Bsiempre nos lo remarcaban, que el cariño y el afecto del entorno era un motor impagable.

Y tras varios recados, fricciones y declaraciones a las que nunca respondió, ¿se va en paz?

Al final, en todas las familias pueden haber roces, momentos de tensión o discrepancias. Lo importante en esas situaciones es hablarlo. Me voy en paz, con mucho cariño de la entidad y deseándole lo mejor al CDTenerife. Aquí estaremos si hay que ayudar en cualquier cosa. Soy y seré un aficionado más, agradecido de haber podido trabajar para el representativo de mi isla.