Cartagena-Tenerife, un partido con la camiseta de Primera RFEF

Como si de una broma pesada se tratara o hubiera que atravesar una especie de 'ruta del desconsuelo', el Tenerife vuelve a jugar contra otro equipo descendido después de haberlo hecho el domingo pasado en el Heliodoro ante el Racing de Ferrol, justo al día siguiente de que la clasificación dejara a los blanquiazules sin opciones de salvarse.

Del vacío 0-0 con el penúltimo clasificado, el Tenerife pasa a visitar este sábado al colista (17:30), un Cartagena que lleva más de un mes despidiéndose de la categoría, dado que su caída se produjo el 13 de abril. Y no es que el encuentro en Cartagonova vaya a ser un simulacro de lo que está por venir, porque los estímulos y los objetivos serán otros la temporada que viene –es probable que los dos clubes coincidan en el mismo grupo–, pero la ocasión se presta para tomar nota. Por ejemplo, con la participación de los futbolistas. Aunque Álvaro Cervera ha aclarado que intentará que el equipo no baje la guardia, entre otras cosas para velar por la pureza de la competición –sobre todo en los partidos ante el Oviedo y el Almería, que están inmersos en la lucha por el ascenso–, también ha dejado caer que le dará minutos a jugadores que han tenido poco protagonismo, al menos durante la segunda vuelta del calendario. Son dos prioridades que no tienen por qué se incompatibles, pero abren más incógnitas de lo habitual en el intento de adivinar la alineación titular. Hasta la portería podría tener otro ocupante para que Salvi Carrasco recuerde cuál es su verdadero nivel en una situación real de competición. De ahí en adelante, otros como Teto, Maikel Mesa, Jorge... No tanto para que demuestren algo, sino para que participen más, aunque el presente importe menos que un futuro del que, quién sabe, podrían formar parte.

Altas y bajas

En cualquier caso, Cervera podrá elegir esta vez entre David Rodríguez y Bodiger, que se perdieron la jornada anterior por la acumulación de tarjetas amarillas. Fabio sigue sancionado y se mantendrá en esa condición hasta el final, José León no se ha recuperado de una rotura muscular y a José Amo se le va agotando el tiempo para poder debutar esta temporada. Ninguno entró en la lista. Tampoco Medrano, Juande, Guerrero ni Dani, que sí fueron citados para el enfrentamiento con el Ferrol.

Un rival al que la derrotó

Son algunos de los blanquiazules que han vivido desde dentro un desenlace liguero que contrasta con los últimos resultados del equipo. Yes que el Tenerife no pierde desde 16 de marzo en El Sardinero. A partir de ahí, ocho jornadas seguidas sumando. La serie comenzó con tres victorias –Cádiz, Granada y Sporting– y continuó con una racha de cinco empates:Burgos, Deportivo, Eibar Levante y Ferrol. En ese tramo sumó 14 puntos, que son solo seis menos que los que ha obtenido el Cartagena en toda la Liga. El 'Efesé', que empezó con Abelardo Fernández en el banquillo (seis partidos), continuó con Jandro y (16) y está entrenado ahora por Fernández Romo (17), solo ha ganado cinco veces en esta Liga; la última, el 4 de mayo en Cartagonova al Racing. La anterior, al Sporting también en casa el 19 de diciembre. Y entre sus muchas derrotas (29) está la que sufrió en el Heliodoro el 5 de octubre. Fue la primera de los blanquiazules, en ese momento con Mel como técnico, un 2-0 con goles de Dani Fernández y Gallego.

En los locales faltarán Sipcic, que está cedido por el Tenerife, y el exblanquiazul Nacho, que está sancionado. Olivas, Luis Muñoz y Valles completan la lista de bajas.