Cervera ya construye el Tenerife del futuro: "Hay cosas que el club necesita para mejorar el camino del año que viene"

Borrón... y proyecto nuevo. Álvaro Cervera ya trabaja, junto al área deportiva del CD Tenerife, en la temporada 25/26. El día uno en el camino del retorno al fútbol profesional no comenzará a la conclusión de la actual temporada. Lo hizo desde el momento en el que el Zaragoza se impuso al Cartagena el pasado domingo y propició el descenso del representativo a Primera Federación.

Tanto es así, que el técnico tinerfeñista ha reconocido que su gestión de partido frente al Racing Ferrol ya estuvo condicionada por la pérdida de categoría y la voluntad del club de testar la hipotética aportación futura de determinados futbolistas no habituales que, el pasado domingo, sí tuvieron minutos (como Jorge Padilla o Fer Medrano). "Hemos tenido una reunión con la dirección deportiva, hay cosas que el club necesita que se hagan para mejorar el camino de cara al año que viene. Nosotros, dentro de lo que podamos, buscaremos ser un equipo que compita porque la competición sigue en marcha y, aunque a nosotros no nos afecte, sí afecta a otros equipos y no debemos adulterar la competición. Hay cosas que el club necesita de mi parte para ir haciendo camino, dentro de lo que podamos, se intentará hacer", desveló Cervera.

En este sentido, el míster no tuvo problema en afirmar que ya ha hablado de jugadores con la dirección deportiva. “Ya saben los jugadores que a mí me gustan y yo sé un poco la situación de cada uno. Hay futbolistas que por mucho que quieras, no los puedes tener, no están dentro de la nueva realidad del club. No hace falta que yo les diga que hay que hacer un esfuerzo por un jugador, no estamos en desacuerdo en ninguna situación", apuntó Cervera.

Plantilla

De esta manera, el ecuatoguineano “no tendría ningún problema en tener a Diarra, Luismi o Landázuri, pero es que tampoco los tendría el 80% de los equipos de segunda”. En sus palabras, será “complicado” que se puedan quedar esos tres será. De Sipcic, a préstamo precisamente en el Cartagena y con contrato en vigor, no se ha hablado en concreto, aunque tampoco supondría obstáculo alguno tener que contar con el serbio en la próxima campaña.

También en la retaguardia asoma la duda de José Amo, cuya recuperación total parece haberse estancado y quien difícilmente podrá tener minutos en la actual temporada pese a trabajar con el grupo desde hace ya semanas. Su futuro es incierto, pero a Cervera le gusta. Tanto, que el técnico reveló haber intentado fichar el mismo verano en el que Amo llegó al Tenerife. “Me parece un buen jugador, cubre varias posiciones, lo veo como un líder dentro del vestuario y es inteligente. Es verdad que la recuperación le está llevando más tiempo del que él pensaba. Si él queda con los parámetros de antes de la lesión, yo estaría encantado, pero es verdad que ahora no está todavía a ese nivel", reflexionó Álvaro.

Próximos rivales

Por delante, tres partidos intrascendentes para un representativo que se ha quedado sin un “objetivo deportivo”, algo que se nota en el día a día. “También se nota cuando convives con ellos, cosas que antes se hacían, ahora se hacen menos o no se hacen. No se están haciendo las cosas mal, pero antes había un objetivo que ahora ya no existe. No sé ponerle nombre a esta sensación, pero no es igual que antes, sin que haya mal comportamiento ni malas sensaciones", lamentó Cervera.

Frente al Cartagena, eso sí, el escenario será el mismo para los dos equipos,de ahí que en el cuerpo técnico blanquiazul hayan pensado en “probar ciertas cosas”. “Los otros son ante dos rivales que se están jugando el ascenso y no queremos que, desde fuera, puedan pensar que nosotros hemos hecho algo para que se favorezca a uno u otro”.

Por abajo, esta semana ha sobresalido la presencia con el primer equipo de Dani Fernández y Dylan Perera. Cervera está abierto a dar oportunidades a los jóvenes, pero avisa de que su cuerpo técnico “valora el trabajo diario para tener un premio”. “Dar un premio porque sí, a nosotros no nos gusta, y así se lo hemos hecho hacer ver al club. Siempre que haya una labor detrás de alguien que vaya pidiendo paso, nosotros siempre vamos a abrir la puerta. No nos gusta premiar a gente que no lo merece y, aunque no es lo habitual, a veces pasa".