El 'palo' de Felipe Miñambres al presidente del CD Tenerife: "Las cosas se hablan y se dicen a la cara"

Director general de facto -asumirá el cargo este verano, pero ejerce como tal desde hace semanas-, Felipe Miñambres analizó este lunes las consecuencias del descenso del CD Tenerife a Primera Federación, así como los diferentes temas de actualidad que giran en torno al representativo insular.

Afectado por el golpe de la caída del representativo al fútbol semiprofesional, Miñambres se comunicó con un tono triste, esquivó las cuestiones relacionadas con la necesidad de reducción de gasto -incluida la posibilidad de recurrir a un ERE- y centró buena parte de sus esfuerzos en hacer llegar al tinerfeñismo un mensaje de humildad. “Ahora nos toca ponernos la camiseta de Primera Federación”, manifestó.

El uso del Rodríguez López, génesis del conflicto

El momento más tenso de la comparecencia llegó cuando al ejecutivo se le cuestionó por unas declaraciones del presidente José Daniel Díaz, que unas horas antes se había pronunciado públicamente para, entre otras cosas, asegurar que el club ya ha hecho saber al Cabildo Insular de Tenerife que va a solicitar que el estadio se use “en exclusiva” por la entidad capitalina, negándose, por tanto, a compartir la infraestructura con el Costa Adeje Tenerife Egatesa.

María Pisaca

“¿Eso quién lo ha dicho?”, cuestionó incrédulo Miñambres antes de recibir la pertinente aclaración. “A ver [suspira y suelta una carcajada]... A ver cómo lo digo. A mí me resultaría difícil hablar de una cosa en la que no he estado. Me resulta muy atrevido por parte de una persona decir cosas de reuniones en las que no ha estado. Nos hemos reunido dos veces con el Costa Adeje, una formal y otra informal. Estamos tratando de construir y ponernos de acuerdo desde el respeto y el sentido común. Nadie ha hablado de eso. No queremos vernos pisoteados por nadie y tampoco que nadie nos pisotee”, advirtió el ahora consejero.

Seguidamente, a Felipe se le interpeló por lo “extraño” que resultan las declaraciones recientes del presidente Díaz y la evidente ruptura que existe dentro de un consejo de administración a todas luces dividido. Miñambres comenzó respondiendo de forma diplomática, pero acabó criticando duramente al presidente en un evidente tono de enfado.

El enfado de Miñambres

“Yo no le tengo que dar permiso a nadie, pero hay un conducto oficial, que es el jefe de prensa. El problema es cuando te saltas los protocolos. Yo soy sincero y digo lo que pienso, lo que me parece bien y lo que me parece mal. Me gusta trabajar desde la confianza. Yo confío en la gente hasta que la gente me decepciona. Entonces, ya no confío tanto. Me da igual que sean consejeros de 'Pepito', de 'Juanito' o de quien sean [en referencia a los nombramientos en el órgano por parte de los diferentes accionistas]. Lo que tenemos que hacer todos es defender al Tenerife”, reflexionó el protagonista.

Necesidad de hacer autocrítica

Elevando el tono, y con un lenguaje corporal que ponía de manifiesto su particular indignación, el de Astorga fue más allá. “Las cosas se hacen de una determinada forma, que son las correctas, y todos sabemos cuáles son. Si se hacen de otra forma, entonces sabemos que se está haciendo algo incorrecto. Vamos a ver si respetamos a la gente que trabaja en el club. Las cosas se hablan y se dicen a la cara. Lo que se cuenta en los consejos se queda en los consejos, todo esto ya lo he dicho. Si no actuamos así, estaremos haciendo daño el club. No necesito ir a los medios, mi ego ya está cubierto. Llevamos mucho tiempo haciendo las cosas muy mal, ya es hora de mirarnos el ombligo”, sentenció.