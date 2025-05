Miñambres pide "humildad": "Tenemos que poneros la camiseta de Primera Federación"

Felipe Miñambres lo tiene claro. El próximo director general del CD Tenerife pide “humildad” para afrontar la próxima campaña en Primera RFEF. “Tenemos que ponernos, desde ya, la camiseta de Primera Federación”, ha advertido el dirigente.

En su primera comparecencia pública tras la fatalidad de la caída al pozo del fútbol amateur, Miñambres apeló a la necesidad de cambiar el chip para asumir la próxima realidad del combinado insular. “Las cosas no se consiguen en dos días. Serán muchos partidos y habrá que pelearlos. No vamos a ascender en el primer partido. Sabemos el club que somos y adonde queremos llegar, pero tenemos que hacerlo con humildad, paso a paso. Haremos lo máximo posible y tenemos la ambición, pero ahora estamos en Primera Federación y tenemos que admitirlo”.

Mensaje a los 'birrias'

El dirigente quiso agradecer “el comportamiento” de la afición en “un momento difícil”. “Han estado todo el año. Para nosotros es un orgullo, detrás de un gran equipo hay una gran afición y nosotros esperamos ser ahora ese gran equipo. No queremos defraudarle la próxima temporada”.

El golpe, a pesar del apoyo y la sorprendente comprensión del tinerfeñismo, ha sido grande. “Son días de duelo”, lamentó Felipe. “No pararemos de trabajar, pero son días de duelo. Nos lo tenemos que quitar rápido de encima. Sabíamos que podía pasar”.

Recorte de gastos

Esquivo en el apartado financiero, el ejecutivo sí reconoció que se producirá un descenso significativo en los ingresos y, de hecho, no negó la posibilidad de que la entidad recurra a un ERE para amortiguar la bajada de presupuesto. “Es todavía muy pronto para eso. Ya he dicho que nos tenemos que poner la camisa de Primera RFEF. Este club tiene una estructura muy grande y va a haber que tomar decisiones, pero aún no están tomadas. Trataremos de reunir todo el dinero posible, pero está claro que nuestro presupuesto no será el mismo que en Segunda A”.

Asimismo, Felipe apuntó a una reducción en los “gastos superfluos” que irán desapareciendo “poco a poco”. “Vamos a tener que mirar por el euro, por el gasto, y hacer recortes en una serie de gastos”. El agujero económico será grande y, en palabras de Miñambres, existe la posibilidad de que Rayco García se vea obligado a “ayudar para que las cuentas se equilibren”. “El mes más complicado será junio porque es cuando toca pagar las fichas, pero trataremos de solventarlo”.

En todo caso, y como ya avanzó EL DÍA, el director general destacó el apoyo a los patrocinadores privados (Loro Parque, Hospiten, CaixaBabk...) porque “siguen ayudando con la misma cantidad independientemente de la categoría”. Lo mismo sucede con el Cabildo de Tenerife, que ya se ha comprometido a encontrar la manera de mantener la partida de ingresos que aporta al club.

La plantilla

Ya en el apartado deportivo, el consejero sostuvo que, pese a las estrecheces financieras que se aproximan, el representativo está en disposición de tratar de retener a alguno de los futbolistas de la actual plantilla. “Vamos a tener un buen equipo. Estamos en condiciones de poder hacer un esfuerzo por los jugadores que han dado un buen rendimiento, pero depende de las dos partes”. La pretemporada, eso sí, será 'low cost' porque la idea es “hacerla en casa”.

Con la campaña de abonos todavía en fase embrionaria, Miñambres aclaró que el cambio de asientos, que debería por fin ejecutarse este verano, supondrá perder unas 400 butacas y habrá que reubicar asientos.