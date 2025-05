Todas las reacciones al descenso del CD Tenerife: de las disculpas de los jugadores a la conjura de extinerfeñistas e instituciones de la Isla

Cerca de las diez de la noche del sábado y un gol del Real Zaragoza acabó de un plumazo todas las aspiraciones del CD Tenerife de mantenerse en Segunda División. Se confirmó el descenso de categoría a Primera RFEF y, aunque era algo esperable, tristeza, desolación y algo de enfado se apoderaron de los aficionados blanquiazules.

Además de los diferentes mensajes que ha difundido el propio representativo en sus canales oficiales de comunicación –dos primeros mensajes en la noche del sábado y una carta en la mañana de ayer domingo–, varios han sido los actuales futbolistas de la plantilla en pronunciarse.

El primero fue Edgar Badia, que compartió una apesadumbrada reflexión en su perfil de Instagram: «El fútbol no ha sido justo; hemos honrado el escudo», aseguró el portero. Le siguieron otros compañeros como Waldo Rubio o Sergio González, uno de los actuales capitanes.

Plantilla

Edgar Badia

"Lo sentimos, afición. Cuando decidí venir a Tenerife sabía que no sería fácil revertir la situación. Pero lo hice convencido de que se podía conseguir, por club, por plantilla y por vosotros. Al final no ha sido así, pero sinceramente el fútbol no ha sido justo con el nivel que hemos mostrado en esta segunda vuelta. Sin duda, pienso que esta familia ha honrado el escudo y ha trabajado sin descanso para lograrlo, mereciendo muchísimos más puntos que, por un motivo u otro, no hemos logrado sumar. ¡Gracias por vuestro apoyo incondicional! Ahora seguiremos compitiendo hasta el final"

Waldo Rubio

"No encuentro palabras suficientes para explicar lo que siento. El dolor es muy grande . Me siento culpable, frustrado, vacío, dolido. Este escudo y esta afición merecían otro final.

Ha sido un año durísimo, y aun así, ahí estabais en la grada, en la calle, en el alma de este club. Nos habéis dado más de lo que hemos devuelto. Y eso duele aún más. He querido siempre dar todo por este club y no ha sido suficiente pese a las dificultades de esta temporada solo puedo pediros perdón y daros las gracias de corazón".

Sergio González

"Ayer fue un día difícil. El descenso duele, y como parte de este equipo, asumo la responsabilidad con humildad. No estuvimos a la altura de lo que este escudo, esta isla y su gente merecen. Ha sido un año duro, en el que a pesar de no encontrar nuestro mejor nivel al inicio, no hemos dejado de luchar y creer para revertir la situación hasta el final.

Gracias a la afición por no fallar nunca, por alentar en cada partido, por apoyarnos y acompañarnos en cada desplazamiento, incluso en los peores momentos. Vosotros sois el alma de este club.

Solo puedo pedir perdón y seguir compitiendo hasta la última jornada.

Este escudo y esta afición sabrá levantarse, como siempre lo ha hecho. Volveremos más fuertes".

Exjugadores

Entre los exjugadores, destacaron las líneas de ánimo que escribió Longo –uno de los primeros en hacerlo–, Aarón Ñíguez, Culebras, Luismi Loro, Javi Moyano, Sam Shashoua o Juan Soriano. De los que siguen en el club, aunque ahora en otras facetas, no se hicieron esperar las reacciones de Suso Santana, en su Instagram, y Carlos Ruiz.

La línea general de todos ellos fue una conjura clara: "Volveremos", es el mensaje comparte en un ánimo claro de apostar la próxima temporada por regresar al fútbol profesional

Otros clubes

También llegaron ánimos desde numerosos rivales de Segunda División e inferiores categorías, el perfil oficial de LaLiga, el Costa Adeje Tenerife Egatesa, La Laguna Tenerife e incluso la Unión Deportiva Las Palmas, eterno rival del combinado blanquiazul.

Representantes políticos

En el apartado de autoridades, ya se han pronunciado Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y Manolo Domínguez, vicepresidente., que fueron de los que se mostraron convencidos de que el futuro del CD Tenerife es el de la senda hacia la Segunda División.

El presidente del Club, José Daniel Díaz,se limitó a repostear en su cuenta de X (antes Twitter) las diferentes publicaciones del perfil del club

