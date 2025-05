Empate a media asta entre Tenerife y Racing de Ferrol

El Tenerife-Racing de Ferrol de la trigésima novena jornada de la Liga 24/25 será recordado, si es que se recuerda, por haber sido el primer partido de los blanquiazules con la condición de equipo descendido. Pero por nada más. Ni siquiera el resultado sirvió para atenuar la amargura. Fue un empate a media asta entre dos conjuntos que jugarán la próximo curso en Primera RFEF. Voluntad de unos y otros en el césped para intentar cumplir, dadas las circunstancias, pero sin el impulso de la necesidad de tener que puntuar para alcanzar un objetivo, sea el que sea. Una respuesta comprensible que, en el caso de los blanquiazules, debió ser suficiente para vencer por constancia y ocasiones de gol.

La primera coincidencia del descendido Tenerife con la decepcionada afición no tuvo la carga de tensión que se podía intuir. La entrada de público al Heliodoro estuvo por debajo de otras en estaLiga (9.074 espectadores, nada mal en esta situación), pero no sonó ningún reproche dirigido al equipo. La única pitada que se escuchó en la puesta en escena fue dedicada a Muresan Muresan, y supuestamente no por él, sino por arbitrajes anteriores. Quitando eso, la banda sonora fue la habitua: bombos, cánticos... En definitiva, el partido tuvo un envoltorio de normalidad a pesar de todo. Fuera y dentro del terreno. Porque el equipo comenzó enchufado, tal como había pedido Álvaro Cervera el día anterior, todavía sin saber que unas horas más tarde se iba a confirmar la caída de los blanquiazules a Primera RFEF por las victorias del Sporting y el Zaragoza. Y es que, aunque el triste desenlace de esta Liga influya, el Tenerife ya lleva unos meses compitiendo con un funcionamiento más que engrasado y eso le permitió dominar sin aparentes dificultades al Racing de Ferrol. El equipo que había superado por momentos al Levante y se había quedado a un paso de ganar en el Ciudad de Valencia siete días antes, fue capaz de mantener la misma inercia en un encuentro intrascendente clasificatoriamente hablando. Y ahí está la gran contradicción de la temporada: se va a Primera RFEF un Tenerife que, por poner un ejemplo, ha enlazado ocho jornadas sin perder y, en la segunda vuelta, ha estado a la altura de adversarios implicados en la lucha por subir de categoría. Pero el lastre de la baja puntuación de la primera mitad del curso fue demasiado pesado.

La alineación titular

Con el propósito de que el equipo no bajara la guardia, Cervera optó por la alineación más o menos esperada. Ordenó la defensa con César en la banda derecha y Mellot en la izquierda, donde faltó el sancionado David. Y en el centro del campo, Aarón formó pareja con Aitor para cubrir el hueco dejado por Bodiger, espectador por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. De resto, volvió Luismi Cruz tras ser suplente en Valencia y fue novedad Enric Gallego en lugar de Alejandro Cantero para seguir con la costumbre de las rotaciones en el puesto de delantero.

Los blanquiazules cogieron el mando enseguida, dejando en el vestuario la pena del descenso y tomándose el partido como cualquier otro. De alguna manera, contribuyó un Racing de Ferrol poco consistente y carente de profundidad. Así, las llegadas al área de Jesús Ruiz se fueron sucediendo. Primero probó suerte Luismi Cruz con una falta lateral (3'). A continuación, Aitor desencadenó un contragolpe apoyándose en Waldo, que no estuvo acertado en la definición (5'). El Tenerife, más suelto que su rival, insistió con una acción de Enric que se quedó a medias entre el control y el remate (17'). El partido se jugaba en una única dirección, pero no a la velocidad necesaria para que cayera el 1-0. Después de que Gallego pidiera un penalti por un agarrón de Castro –nada–, Luismi y un incisivo Mellot afinaron su puntería desde la frontal del área. El gaditano disparó alto y el francés obligó al portero a intervenir para despejar a córner (26' y 33'). El monólogo siguió con ocasiones más claras de camino al descanso, un toque de cabeza de Aitor Sanz después de un centro de Waldo (34') y un par de intentos de Diarra, un chut al lateral de la red y luego con una eficaz intervención de Jesús Ruiz (42' y 43'). El 0-0 en el intermedio, lo mejor para un Racing de Ferrol que aprovechó la pausa para realizar las dos primeras sustituciones, Brais y Gelardo por Insúa y Naim.

La segunda parte

Los ajustes introducidos por Alejandro Menéndez reactivaron a la escuadra gallega, que se estiró en el arranque de la segunda mitad para empezar a inquietar a la defensa local. Giménez avisó con una chilena que siguió Badia con la mirada y Gelardo enriqueció la estadística ofensiva visitante, pero sin puntería. El duelo, tendente a la ruptura, empezó a parecerse algo más a un intercambio de golpes.

Cerca de la hora de juego, Cervera realizó tres cambios de golpe. Medrano, Maikel y Jorge cogieron el testigo de Diarra, Aitor Sanz y Enric Gallego. Decisiones pensando en el presente y quizá también de futuro, para intentar ganar el partido y, al mismo tiempo, para medir la respuesta de futbolistas con menos presencia en la competición (Medrano y Jorge). Los movimientos dejaron como central a Mellot, que con esta actuación pasó a ser el extranjero con más partidos en la historia del Tenerife (160), adelantando a Juan Antonio Pizzi. Sergio avanzó unos metros para desempeñar la función de Aitor. El cartagenero tuvo que emplearse a fondo para quitarle, en el último instante, el balón de las botas de Dorrio en un fugaz contragolpe (68') ya dentro de una etapa del encuentro más plana. Para subir el ritmo, Álvaro agotó los cambios. Quitó a Luismi y a Waldo y puso a Teto y a Álex Cantero (70').

Conexión con la grada

Pero no hubo manera de desbloquear el 0-0. Maikel puso de su parte desviando con la frente un centro lateral de Medrano en la oportunidad más clara con rumbo a un final que dejó la imagen de los futbolistas del Tenerife agradeciendo el apoyo de la afición. Cabezas gachas, rostros serios y atención a los respetuosos mensajes de un público identificado con la entrega de su equipo. Un cierre significativo e inusual. Disculpas aceptadas y el grito de volveremos desde el otro lado. Triste y ejemplar.