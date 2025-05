Álvaro Cervera deja entrever una noticia relevante para el futuro del CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, quiso comenzar su primera alocución tras el descenso con un mensaje de gratitud hacia la afición. «Fíjate si me llevo algo positivo que el equipo ha bajado de categoría y hoy no se ha oído un solo reproche», destacó. Asimismo, manifestó que ya ha participado de algunas reuniones y conversaciones para planificar el futuro. En este sentido, dejó entrever una noticia relevante: la probable continuidad del capitán, Aitor Sanz. «Le duele tanto y le importa tanto el club y la Isla, que no quiere dejarlos tirados», significó. De este modo, casi confirmó que el madrileño formará parte del venidero proyecto 2025/26. «Por parte de todos, sin saber la categoría en la que íbamos a estar, sí que hemos tenido algún acercamiento y hemos hablado», dijo sobre sus contactos con el club. También apuntó que el sábado recibió una llamada cariñosa por parte de «alguien importante» de la estructura del representativo, en alusión velada a Rayco García.

Apartir de ahora, Cervera será la guía y referente en el camino de regreso al fútbol profesional. «Por mi parte no va a haber ningún problema y por parte el club, tampoco. Yo renové sabiendo que existía esta posibilidad. El contrato tiene dos partes: una en la que ya se contemplaba esta situación y otra con un escenario diferente, que era quedarnos en Segunda División. Mientras el club crea, yo voy a seguir. Es una situación complicada porque se ha descendido y hay que resetear muchas cosas. No es solo ponerte a entrenar. Eso para mí es muy fácil porque llevo mucho tiempo;pero hay que tocar muchas cabezas y mentalizar a mucha gente. De dónde estamos y adónde queremos ir. Será complicado, pero preparados estamos;y más que lo estaremos en el futuro», añadió el técnico, quien se mostró convencido de que el Tenerife regresará. «Volveremos, por supuesto que vamos a volver;y ojalá esté yo aquí para disfrutarlo», añadió.

No ocultó Cervera su aflicción por tan cruel desenlace. «Es un día muy triste. Con una salvedad, que no es una muerte súbita. Ibas viendo que cada vez dependías menos de ti y se iba volviendo todo imposible. Ayer fue muy triste y lo ha sido el domingo, como lo será el último día que juguemos en casa», apuntó. «Llevamos ya ocho partidos consecutivos sin perder y el último que caímos fue en Santander. No hemos sido un equipo derrotado. Para mí, el descenso lo firmamos contra Eldense y Córdoba; no en los empates con los árbitros, que se han portado fatal y se han equivocado muchímos con nosotros. Para mí, la clave estuvo en aquellos dos partidos, que no podíamos perderlos y los perdimos», reconoció.

Asimismo, avisó de una muy probable regeneración en el equipo blanquiazul. «Por las reuniones que he tenido, creo que va a salir mucha gente. Los jugadores que yo he entrenado aquí tienen mercado en Segunda, la vida sigue y van a salir. Le tienen mucho cariño al club, pero creo que van a salir», dijo. Y para los partidos que quedan, probablemente haya cambios. «Los jugadores que estén con la cabeza en otro sitio o que no estén preparados para este tipo de situaciones, será cuestión mía no alinearlos en los partidos que quedan», cerró.