Pendiente de dos estadios para saber si desciende hoy

El Tenerife se enfrenta al primer fin de semana de la temporada 24/25 en el que su descenso a Primera RFEF podría ser matemático, ya sin vuelta atrás. El desenlace se podría producir incluso un día antes de que juegue su partido de la trigésima novena jornada, mañana en el Heliodoro Rodríguez López ante un Racing de Ferrol que ya sabe que perderá la categoría.

Los cálculos se simplifican y, dadas las circunstancias, dejarán a los blanquiazules sin ninguna opción de repetir en Segunda División el curso venidero si hoy no acompañan los resultados de los encuentros en El Molinón y La Romareda. Con 35 puntos y solo 12 en juego, el Tenerife, que es antepenúltimo, solo puede adelantar a tres equipos en la clasificación, aparte de los ya descendidos Racing de Ferrol y Cartagena –necesita dejar atrás a cuatro–, al Eldense (40), Zaragoza (45) y Sporting (47). Los dos últimos juegan en el tramo sabatino. La escuadra asturiana, entrenada por Asier Garitano, recibirá al Deportivo a las 15:15. La única posibilidad de que el representativo supere al Sporting en la tabla al final del curso consiste en que lo gane todo y que los gijoneses no sumen nada. En ese caso se produciría un empate a 47 puntos que favorecería a los tinerfeños por tener el golaverage particular ganado –1-1 en el Heliodoro y 1-3 en El Molinón–. O lo que es lo mismo, si el Sporting puntúa ante el Deportivo, ya quedará fuera del alcance de los blanquiazules. Si vencen los coruñeses, el descenso del Tenerife no será matematico hoy, independientemente de lo que pase más tarde en La Romareda entre el Zaragoza y el colista Cartagena (20:00). Los cálculos con el conjunto entrenado por Gabi Fernández también están claros. La separación es de 10 puntos, en este caso con la diferencia de goles a favor y en contra del lado aragonés –2-3 en el Heliodoro y 2-2 en La Romareda–. Si hay victoria local, ya habrá otro rival al que el Tenerife no podrá rebasar en la tabla.

En resumen, el descenso será matemático hoy si el Sporting puntúa y el Real Zaragoza vence.

De lo contrario, el Tenerife tendrá en sus manos la posibilidad de aplazar el desenlace al menos en una semana. Para ello tendrá que derrotar al Racing de Ferrol. No le servirá ningún otro resultado.

El Tenerife entró en el cuarteto de cola de la clasificación en la segunda jornada de Liga, después de iniciar el curso perdiendo en Elda (2-1) y ante el Racing en el Heliodoro Rodríguez López (0-1). Desde entonces, su presencia en la zona que conduce a Primera RFEF ha sido constante, con más o menos distancia con la salida. El peor momento llegó a comienzos de marzo tras la derrota en Anduva ante el Mirandés (2-0). En esa jornada, la número 29, la separación con el decimoctavo (Zaragoza) fue de 17 puntos. A partir de ahí, gracias a una racha de cuatro victorias –Huesca, Cádiz, Granada y Sporting– en cinco partidos –solo perdió en El Sardinero–, el Tenerife pudo reducir el margen negativo a 8 unidades. Pero la posterior serie de cuatro empates consecutivos, ante el Burgos, Deportivo, Eibar y Levante, le impidió seguir avanzando en el intento de remontada.

La reacción experimentada con Álvaro Cervera no ha sido suficiente. El Tenerife está al borde del descenso a pesar de que la puntuación obtenida en la segunda vuelta es de equipo de mitad de tabla. En ese tramo del calendario, ocupa el decimocuarto puesto con seis puntos sobre el descenso.