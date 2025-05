Acuerdo muy relevante: el Cabildo mantendrá su aportación anual al CD Tenerife también en Primera RFEF

El Cabildo Insular se ha comprometido con el CD Tenerife a mantener su misma aportación dineraria para la próxima temporada, a pesar de que el descenso a Primera RFEFes casi una realidad –puede quedar sellado matemáticamente este fin de semana– y era una condición que obligaba a la modificación del contrato de patrocinio vigente entre ambas partes.

Una representación del conjunto blanquiazul acudió el pasado miércoles a la sede de la corporación, donde se alcanzó un acuerdo verbal para que la inyección anual del Cabildo se mantenga. A la conclusión de esta reunión, los equipos de ambas instituciones «se quedaron trabajando en ello», apuntan las fuentes consultadas por este periódico.

La cita

Por parte del Tenerife, acudieron a la cita su futuro director general, FelipeMiñambres, y los consejeros del ala de Rayco García. El segundo máximo accionista había declinado acudir al Cabildo la vez anterior, cuando fue el presidente, José Daniel Díaz, pero en esta ocasión sí estuvo presente en la reunión con Rosa Dávila y Lope Afonso. El empresario de Santa Úrsula ha recibido estos días el espaldarazo del archivo definitivo, por parte de la Audiencia Provincial, de la denuncia por un presunto delito de coacciones de la cual ha salido exonerado.

En cuanto al acuerdo entre Cabildo y el representativo, se buscan las fórmulas para que la aportación de la corporación –hasta la fecha se hacía por la vía de la esponsorización con Turismo de Tenerife– no decaiga. No en vano, la institución insular es el principal patrocinador del club blanquiazul y uno de sus aliados estratégicos. Otro, y muy importante, está en la banca (antes con CajaCanarias y ahora con Caixabank), una esfera donde se ha logrado otro acuerdo relevante que permitirá aplazar determinados pagos. Queda por resolver también que pueda mantenerse el patrocinio de esta entidad crediticia, que por normativa nacional no suele dar su apoyo por esta vía a clubes no profesionales. En todo caso, se busca la forma para que se mantenga igualmente esta aportación y que el Tenerife pueda componer con todas las garantías posibles una plantilla de éxito para volver cuanto antes a Segunda División.

La voluntad de Dávila

En declaraciones a Radio Club Tenerife, Rosa Dávila ha confirmado que la reunión del miércoles transcurrió por los cauces de la cordialidad. Fue convocada inicialmente para la presentación ante el Cabildo del nuevo directivo, Felipe Miñambres, y se aprovechó para poner otros asuntos encima de la mesa, tales como un acuerdo para mantener el apoyo de la institución y otro más para el uso compartido del Heliodoro Rodríguez López, que finalmente no se hará en los términos inicialmente exigidos por el Egatesa (jugar sus 15 partidos ligueros en el recinto capitalino), sino que se limitará solo a algunos compromisos de los que tenga que jugar el cuadro femenino en el marco de la Liga F.