Suso Santana: "Con Cervera, si no puede ser este año, será el que viene para regresar al fútbol profesional"

Mejor segundo clasificado de toda la División de Honor, el Juvenil A del Tenerife se ha ganado el billete para la Copa de Campeones. Santana, su entrenador, repasa la temporada de los suyos y, de paso, el futuro del primer equipo.

Enhorabuena por la clasificación al torneo. Deben estar satisfechos.

Sí. Estamos muy contentos. Se ha hecho un buen trabajo durante estos meses de competición y lo mínimo que se merecían los chicos era esto.

Su equipo no ha podido proclamarse campeón, pero los números de la temporada son muy buenos.

Desde luego. Esta temporada hemos competido mucho mejor que en la anterior. Hemos hecho muchísimos goles, recibido pocos, y solo hemos perdido tres partidos. Estoy muy contento con la evolución que ha experimentado el equipo desde pretemporada. Es verdad que no hemos ganado el campeonato, pero hay que ver los números del equipo. De hecho, nos dan la posibilidad de jugar la Copa de Campeones. Es para estar contentos.

La temporada pasada costó mucho más. ¿Por qué esta diferencia positiva?

Porque hemos trabajado bien. Este año hemos competido muy bien a pesar de venir de una pretemporada en la que encajamos muchos goles contra ellos. El partido de la primera vuelta tampoco fue bueno y en el de la segunda fuimos a su campo y conseguimos empatar. Todo eso ayuda a reducir la distancia. Los jugadores, el cuerpo técnico... hemos hecho un buen trabajo.

A nivel particular, ¿ha sido un año de crecimiento?

Sí. El año pasado fue más duro, aunque también aprendí mucho. Este año estoy disfrutando. El grupo que tengo es fantástico. Estoy en ese momento de aprendizaje diario para mejorar en todas las facetas de un entrenador.

Últimamente no se habla tanto de usted. ¿No hemos acostumbrado a que Suso sea el entrenador del Juvenil A, o es que ha cambiado su comportamiento en el banquillo?

Pues ha sido un poco de todo. Yo he mejorado y ya no se habla tanto de mí. Es verdad que no me han expulsado más [se ríe], así que eso ayuda.

¿Ser entrenador le ha cambiado el temperamento?

Sí. Ahora estoy mucho más tranquilo, justamente esta mañana lo he hablado con un compañero. Ahora soy una persona más tranquila y veo las cosas diferentes. También me las tomo diferente.

Se han clasificado siendo el mejor segundo de toda España y con remontada en el último partido frente al Acodetti. El equipo demostró personalidad.

Era el último partido y dependíamos de nosotros mismos. Te ves con 2-0 abajo a los 15 minutos, pero los chicos supieron reaccionar bastante bien. Es un grupo que no se viene abajo. Por eso pudimos empatar antes del descanso y acabar ganando. Hicieron justo lo que habíamos trabajado durante la semana. Es cierto que hubo un poco de ansiedad porque lo teníamos muy cerca y se vieron con un resultado negativo, pero fueron capaces de darle la vuelta muy pronto.

A nivel individual, ¿hay materia prima en esta generación como para llegar al primer equipo?

Sí. La hay. El grupo es fenomenal y estoy encantado porque tiene unas ganas tremendas de aprender. Hay jugadores con mucho nivel y están preparados. Nunca se sabe si para acabar ayudando al primer equipo, pero sí para ir dando los pasos adecuados.

Jugarán la eliminatoria de cuartos contra del Deportivo con la vuelta en Riazor y, si pasan, acudirían a la Final Four de Ponferrada. Pinta a competición muy bonita.

La ida será este sábado en el Campo 1, donde espero que la gente nos acompañe y haya muy buen ambiente, y la vuelta será en Riazor el próximo fin de semana. La Final Four suena muy bonito, pero no podemos mirar más allá de esta eliminatoria. Nos equivocaríamos si lo hiciésemos. De lo que se trata es de pelear hasta el final.

Ya tendrán referencias del rival.

Bastantes. Ya estamos analizando sus partidos. Será difícil. Si aquí ya lo es, imagínate contra este tipo de rivales. Intentaremos jugar nuestras cartas.

El Deportivo fue campeón de su grupo y ustedes segundos, pero tienen números muy parecidos: mismos puntos, mismos partidos perdidos y empatados... es curioso.

Sí. Eso significa que nosotros este año hemos hecho las cosas muy bien. Tenemos los mismos puntos que muchos primeros. Por eso me quedo con el trabajo del grupo de chicos y del cuerpo técnico.

Acaba de confirmarse la salida de Joni Vega, ¿hay incertidumbre en la Ciudad Deportiva?

Trabajamos igual que antes. La salida de Joni ya se ha producido y está todo igual. No sabemos qué va a pasar, pero nosotros estamos muy centrados en el partido del sábado porque no podemos despistarnos de lo importante.

Hablando de dudas, el descenso del primer equipo conllevaría un descenso de ingresos que podría afectar al Área de Cantera. ¿Esta posibilidad afecta al día a día?

Sinceramente, no puedo contestar a eso. No sé lo que va a pasar ni lo que podría pasar. Ahora mismo estamos muy centrados en el partido del sábado.

Le pregunto por el primer equipo. Esta debe estar siendo una semana muy dura.

Pero te digo algo, yo los veo entrenar y están trabajando muy bien. No se están dejando ir. De hecho, se está viendo en el campo. Desde la llegada de Álvaro han competido muy bien y estoy seguro de que seguirá así.

Es una pena que la reacción haya llegado tan tarde, ¿no cree?

Es cierto. No empiezas bien y, en Segunda, cuando estás abajo es muy complicado salir. Con Cervera el equipo ha dado un cambio radical y se ha visto que van a pelear hasta el final. De hecho, todavía no es matemático. Con Álvaro, si no puede ser este año, será el que viene para regresar al fútbol profesional.

Y luego está la polémica arbitral. Algunas decisiones han sido incomprensibles y en muy poco tiempo.

Es que ha sido semana tras semana. Por ejemplo, el penalti a Diarra el día del Deportivo... vale que el árbitro y el asistente no lo vean pero, ¿para qué está el VAR? No sé, es que han sido muchos errores seguidos y duele más.

Fuentes Molina conversa con el VAR durante el Racing de Santander-Tenerife. / Agencia LOF

Usted ya jugó en la antigua Segunda B con el Tenerife, ¿costará mucho salir de ahí?

Esperemos que no. Álvaro y Roberto Perera son una buena base porque conocen muy bien esa categoría. Insisto, no va a haber mejor entrenador que Álvaro.

Por buscar un elemento positivo, tras aquel descenso, y también con Cervera, hubo un importante repunte de canteranos. Es probable que también suceda esta vez.

Este año han subido Aarón, César, Dani Fernández, Dylan... hay jugadores que pueden marcar una época en el Tenerife. Espero que puedan tener la oportunidad y que sean capaces de ganarse la continuidad. No tendría que ser así, pero cuando las cosas van mal es cuando más se mira hacia la gente de aquí. No debería ser así, pero lo es. Lo importante es que se forme un buen equipo para que Álvaro tenga las herramientas para devolvernos al fútbol profesional.