El nuevo presidente del CD Tenerife: «Tomaremos decisiones sin ser unos carniceros»

«Esto hay que estudiarlo, puede afectarnos de forma negativa», fue el primer mensaje de José Daniel Díaz sobre la controversia surgida por la posible colisión con el Costa Adeje en el uso compartido del Heliodoro Rodríguez López.

«La concesión que tiene el CD Tenerife; es una concesión histórica y que está vinculada a que la propiedad original era del club, si bien luego hubo dos ventas. Desde el punto de vista jurídico y contable, forma parte del inmovilizado inmaterial de la entidad y tiene una valoración», subrayó el sucesor de Paulino Rivero. En este sentido, adujo que no tiene «ninguna reticencia directa» a que el cuadro blanquiazul juegue sus partidos en el Rodríguez López, a lo que añadió que no ha encontrado la reglamentación que convierte el coliseo capitalino en la única opción para el Costa Adeje. «Cualquier decisión que se tome, tendrá que pasar por el consejo. No tengo una reticencia directa a que ellas jueguen en el Heliodoro, pero hay asuntos ciertamente escabrosos: a nosotros abrir las puertas del Estadio nos cuesta medio millón de euros al año. El mantenimiento del césped se triplica si se utiliza de forma más intensa. Las cuentas se nos amplifican a ambas entidades deportivas. Ahora mismo, el Estadio lo tiene concedido el Tenerife y como presidente tengo la obligación de defender nuestros intereses», cerró.