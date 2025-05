Jorge Padilla, un expediente X

La situación de Jorge Padilla Soler (Puerto del Rosario, 2001) se ha convertido en un auténtico expediente X para el CD Tenerife. Transcurridos más de tres meses de la decisión de asignarle ficha con el primer equipo en el club de su vida, la exigua cuota de protagonismo que le ha conferido Álvaro Cervera (unos testimoniales 64 minutos repartidos en cuatro comparecencias oficiales) demuestran que su salto al profesionalismo fue una pésima decisión y un mal negocio. Para el futbolista, sí, y también para el filial, que se ha visto desprovisto de su concurso cuando estaba siendo uno de sus elementos más resolutivos y eficaces.

La ficha profesional trajo consigo para Jorge un contrato por dos temporadas cuando había insistentes rumores sobre la opción de que ya hubiera alcanzado un acuerdo para el futuro con la UD Las Palmas. No era verdad. En todo caso, su nuevo vínculo con el representativo blanquiazul le deja atado hasta 2027. Cuestión bien distinta es que las partes quieran replantearse si conviene mantener vivo este contrato cuando el ostracismo de Padilla es casi total. El pasado sábado, volvió a quedarse fuera de la lista de convocados que eligió Cervera para ir a Valencia. No fue casualidad, ni una determinación puntual. Hace semanas que sus ausencias se han convertido en costumbre cuando los partidos son a domicilio; para los que se juegan en el Heliodoro sí suele ir convocado, pero hace casi dos meses que no suma un minuto.

Padilla firmó su reestreno con el primer equipo blanquiazul en el partido de la segunda vuelta ante el Elche (con derrota por 2-0). Ingresó en cancha en el lugar de Maikel Mesa para disputar 24 minutos. Fue un día feliz para él, si bien ya había debutado con el Tenerife a escala profesional cuatro años antes, aún sin contrato ni dorsal del primer equipo, entonces de la mano de Ramis. Fue el 29 de mayo de 2021, en un partido también a domicilio, pero aquel con mejor resultado (empate contra el Real Oviedo).

Luego, Jorge se marchó del Tenerife para probar suerte en la Península. Primero en el filial del Levante, con el que descendió de categoría; a continuación con el Racing de Ferrol, club con el que vivió las mieles de un ascenso a Segunda y con el que se reencuentra este domingo; y finalmente en Mérida. Fue el paso previo a su reincorporación al representativo para jugar con el filial. Una tensa negociación en la que el exconsejero Juan Guerrero quería forzar una rebaja de sus emolumentos acabó con Padilla en el B, pero sin reducción salarial alguna. La felicidad del de Fuerteventura era plena (llevaba siete goles) porque volvía a sentirse importante y además en el club que más le marcó, el Tenerife. Así fue como le llegó la oportunidad de escalar al profesionalismo con un regalo en forma de nuevo contrato.

Trayectoria

Desde que se le consignó dorsal profesional, Jorge ha vivido más sinsabores que alegrías. La mayoría de las veces se ha quedado en tierra cuando los partidos del representativo han sido a domicilio; y su participación con el primer equipo ha llegado a cuentagotas. Contabilizó 24 minutos contra el Elche en su participación más relevante, luego 18 frente al Córdoba a la semana siguiente, apenas un minuto testimonial en el triunfo en plenos Carnavales contra el Huesca y, por último, 20 en la visita al Racing de Santander. En total, su bagaje a las órdenes de Cervera ni tan siquiera llega al minutaje que supondría un partido entero. Antes, con el B, en media temporada había rebasado la veintena de partidos y el millar de minutos. Era más feliz y se sentía más importante, aunque fuese en dos categorías menos.