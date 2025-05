La UD Costa Adeje pide formalmente el uso del Heliodoro: los detalles del documento remitido al Cabildo Insular y al CD Tenerife

La UD Costa Adeje Tenerife Egatesa se convertirá la próxima temporada en el tercer equipo femenino del fútbol español en disponer de un estadio de gran capacidad como escenario de sus partidos como local, uniéndose así al Deportivo de La Coruña, que juega como anfitrión en Riazor; y a la SD Eibar, asentada en Ipurua. El cuadro blanquiazul se mudará al Heliodoro Rodríguez López en cuanto el Cabildo Insular, propietario de la instalación, le confirme el uso del recinto capitalino –con aforo para 22.824 espectadores– para el venidero curso 2024/25. El club que preside Sergio Batista ya ha formulado por escrito la correspondiente solicitud, que remitió a la corporación por vía telemática el pasado 24 de mayo y que también ha enviado al CD Tenerife, con el que compartirá la utilización del emblemático coliseo de la calle San Sebastián.

«Al no disponer de ningún otro campo en la Isla que cumpla los requisitos del fútbol profesional y al no existir en Tenerife otro estadio que reúna todos los requisitos, es imperativo legal el uso del Heliodoro. Si no, nos descenderían de categoría», argumentan desde el único club canario en la Liga F, que aboga por una convivencia cordial con el Tenerife, sin despojarle de ninguno de sus derechos ni colisionar en la utilización del Rodríguez López.

En el documento enviado al Cabildo y al CD Tenerife, que obra en poder de EL DÍA, el Costa Adeje solicita el uso del Heliodoro para los compromisos oficiales que dispute como local, así como para entrenar los días antes de cada encuentro en casa. Lo solicita «en régimen de cesión o mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración». La vigencia comprendería «las temporadas en que el club milite en categoría profesional, de conformidad con el calendario oficial que será oportunamente remitido, tanto de competición oficial como de Copa de la Reina».

Del mismo modo, se solicita utilizar la instalación para eventos de carácter social y divulgativo, de acuerdo con los principios fundacionales del club «de igualdad, inclusión y fomento del deporte femenino», siempre que éstos no interfieran en el desarrollo de competiciones deportivas del otro club residente, ni si afectase a la superficie del terreno de juego.

Los detalles

«Esta solicitud se realiza desde el máximo respeto institucional y desde el firme propósito de fomentar el uso equitativo de instituciones públicas», subraya el Costa Adeje en la redacción del documento, que rubrica su máximo mandatario, Sergio Batista. Asimismo, y con el objetivo de velar por el interés general de la Isla, se pide al Cabildo que «se establezcan las bases y protocolos necesarios» para el uso compartido del recinto: vestuario del equipo visitante, sala antidopaje, clínica, gimnasio, sala de prensa, cabinas de radio, graderío, taquillas o palco.

Concretamente, el equipo femenino solicita los siguientes espacios independientes y privados: oficina propia, almacén propio e independiente en el recinto, vestuario propio y un espacio para la instalación de la tienda oficial. El documento hace referencia directa a la Ordenanza Reguladora del Estadio, como bien de servicio público, que data del 28 de octubre de 1994. Dicha ordenanza establece en su artículo 5.2 que «el uso principal se otorgará a la entidad deportiva titular del equipo de fútbol que, entre los existentes en la Isla de Tenerife, esté clasificado en la categoría más alta de la competición oficial de carácter profesional y ámbito nacional, siempre y cundo no fuere propietario de otro estadio de, al menos, iguales o similares características».

Sin afectar al CD Tenerife

En el último epígrafe del documento, se hace constar que ninguna de las pretensiones deducidas perjudica ni incide, en forma alguna, en el uso que pudiera hacer de la instalación deportiva otros clubes que vienen utilizando o utilicen el Heliodoro Rodríguez López en el futuro.

La petición de la UD Costa Adeje se realiza una vez se ha constatado que no hay otra alternativa para el cuadro blanquiazul, según se desprende del Reglamento de Instalaciones y Servicios Deportivos Mínimos aprobado recientemente por la Liga F.