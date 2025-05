El mensaje de Cervera tras el empate que acerca al CD Tenerife al abismo del descenso

Dolido, frustrado y con la sensación de que el descenso a Primera RFEF ya no tiene remedio alguno. Así estaba Álvaro Cervera después de que el Levante lograse empatar en el tiempo de prolongación ante un Tenerife que hizo méritos para mucho más. «Es cruel, te quedas con mal sabor de boca. Pero nos lleva pasando todo el año:si no es una cosa, es otra... y no acabas de ganar», lamentó el jefe del banquillo blanquiazul.

«Hicimos todo lo posible por lograr la victoria en un campo complicado y ante un rival que está cerca de ascender. Me gustó mucho la primera mitad, en la segunda nos han obligado y exigido mucho. Nos han empatado de la única manera que podían hacerlo, en una jugada a balón parado, en una de esas típicas acciones que se dan en los finales de partido. Es una pena, pero hay que seguir», adujo con vistas a los cuatro partidos que faltan, en los que con total seguridad se consumará el fatídico desenlace.

Sobre el resultado, indicó que fue injusto a todas luces. «Hemos perdido el partido porque hemos tenido opciones claras para marcar otro gol más y no las hemos materializado. Ellos acumulaban gente arriba, a ver si pasaba algo, pero los estábamos parando bien sobre un campo que estaba muy seco. Tuvimos oportunidades, y no fuimos capaces de marcar», reiteró Cervera. «Al final nos aprietan y en una falta, que era donde más peligro tenían, nos han hecho el empate», explicitó al referirse a la secuencia que deriva en el definitivo 1-1.

Sí remarcó el preparador blanquiazul que le saliera el plan de partido previsto, con un gol en la primera mitad que hizo concebir al representativo serias esperanzas de conquistar Orriols. «Nosotros jugamos a lo que queríamos, sobre todo en los primeros 45 minutos; y conseguimos que ellos no jugasen a lo que querían. Pero el Levante es el Levante, tiene una gran afición, un gran equipo y pasan muchas cosas en los partidos contra ellos. En una de esas, el balón ha acabado dentro. El plan preparado ha salido bien en la primera mitad;y en El la segunda mejor incluso en las llegadas, pero sin que supiéramos cómo finalizar», fue otro de sus mensajes. «Hicimos un gran partido pero no hemos conseguido ganar», sintetizó.

A la hora de analizar el ya casi seguro descenso al fútbol no profesional, destacó Cervera que «es una pena», por muchos motivos. «No es el Tenerife un equipo que debiera estar ahí abajo, pero las circunstancias son las que son. Habremos hecho más cosas mal que bien», sugirió. Por último, se refirió al estado anímico del vestuario. Pese a que el Tenerife encadena siete jornadas seguidas sin conocer la derrota, el abismo se acerca de forma matemática. «La gente sabe que la posibilidad de salvarse es muy remota. Los veo dolidos por el día a día, por los resultados... hacen méritos para ganar, pero suceden cosas como las de hoy, que pierdes a balón parado cuando el rival tenía otros muchos recursos para habernos superado en otras facetas», indicó. No quiso ahondar Cervera en posibles errores arbitrales. En esta oportunidad, aseveró que «fueron cosas de fútbol» las que les privaron de lograr el botín. «Este es el deporte rey y aquí cabe todo», fue su mensaje para concluír.