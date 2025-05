Doloroso e inmerecido empate del CD Tenerife con pinta de descenso

El CD Tenerife lo hizo casi todo bien en el Ciudad de Valencia. Marcó primero, dominó durante casi todo el tiempo al Levante y estuvo a un paso de lograr un triunfo que era necesario para seguir con opciones, mínimas, de evitar el descenso a Primera RFEF. Pero, en un capítulo más de una temporada llena de desgracias deportivas a modo de resultados adversos, terminó empatando por un gol encajado en la prolongación. Con esta igualada, que es la cuarta consecutiva –en una serie de siete jornadas sin perder–, el Tenerife pasa de tener un techo de puntuación de 49 a 47 unidades, cada vez más lejos del campamento base.

Quedan cuatro jornadas y ya parece solo cuestión de ponerle fecha al descenso a Primera RFEF, y no por partidos notables como el de este domingo, o muchos de los anteriores con Cervera. El verdadero lastre está en la producción obtenida la primera vuelta, tan baja. Y cuando se compite al límite, es incluso normal que llegue una desconexión natural, eso sí, contrarrestada a toda costa por un equipo al que, como mucho, quizás le faltó un poco de oficio para terminar de imponerse.

Un plan convincente

Y eso que el partido se le puso de cara por méritos propios. No estaba ocurriendo nada relevante hasta que Mellot recuperó un balón a la altura del centro del campo, rebasada la media hora, y desencadenó una jugada de ataque que dio paso al 0-1. El lateral se apoyó en Bodiger, luego intervino Waldo y el pase del extremeño al área encontró la bota derecha de Cantero, el jugador elegido por Cervera para que ejerciera de delantero. El madrileño se adelantó a Elgezabal y colocó el balón fuera del alcance de Andrés Fernández. Celebración contenida de Alejandro por su pasado en el club granota y primer paso en un plan que había ido cogiendo sentido con el paso de los minutos. Si bien estaba siendo un partido de empate a cero, el Tenerife había ido desarrollando su idea de manera artesanal, con paciencia y consiguiendo que se jugara a lo que más le interesaba ante un Levante inoperante, alejado de la imagen que debía dar un claro candidato a alcanzar el ascenso directo. Por contra, los visitantes no mostraban el menor indicio de estar soportando la presión de tener que ganapara no descolgarse aún más de la lucha por la salvación.

Cervera había optado por la novedad de Cantero, pero también por la de Aarón, que se asoció con Aitor en el medio para que Bodiger iniciara la presión en una posición más avanzada –tarjeta amarilla al francés en el minuto 12 sacada por Miguel González de cara a la galería–. Sin Luismi Cruz en la formación inicial, el frente ofensivo quedó compuesto por Waldo como extremo derecho, Diarra en la función de interior zurdo y con el citado Cantero como delantero. El bloque defensivo tuvo continuidad.

Mejor que el Levante

Con estos argumentos, el Tenerife salió al césped del Ciudad de Valencia dispuesto a llevar la iniciativa, con una prometedora propuesta que le permitía tener el control en el medio y ejecutar un fútbol más directo en la conexión con los puntas. Así fueron asomando Cantero y Waldo, en ningún caso para finalizar. De hecho, el primer remate, bien o mal dirigido, fue el que adelantó a los blanquiazules en el marcador.

La fría respuesta del Levante podía tener relación con su idea de ceder terreno para tratar de sorprender en velocidad, es decir, para romper con su mejor recurso. Pero el Tenerife no le permitía maniobrar a su gusto, salvo en algún que otro error de entrega sin consecuencias. Si bien los locales llegaron a hacerse con el timón rondando el cuarto de hora, los blanquiazules no sufrían y Edgar Badia apenas tuvo que intervenir para atrapar algún centro aéreo. Muy poco para un Levante que también necesitaba vencer para mantener el pulso con los demás aspirantes a subir por la vía rápida.

Así, bajo un ritmo lento y con pocos riesgos, llegó el zarpazo de Cantero para el 0-1. En cierto modo, merecido por la puesta en escena de un Tenerife al nivel de la mayoría de partidos con Cervera.

Ni siquiera el gol en contra reactivó a un Levante que, de camino al descanso, tuvo un amago de reacción, pero carente de pegada. Lo más cercano a un remate fue un toque de cabeza de Brugué muy desviado en el 44’. Julián Calero, visto lo visto, no esperó para introducir el primer cambio:Lozano por el lateral derecho Xavi Grande.

La segunda parte

El duelo se reanudó con un par de sobresaltos, un balonazo en la cabeza a Landázuri y una entrada de Brugué a Badia en su intención de llegar antes a un balón raso. Nada que impidiera que el Levante aplicara un empuje previsible. Los locales se emplearon a fondo para intentar remontar por arrastre, generando superioridad por las bandas con la incorporación de los laterales y obligando al Tenerife a defender en un bloque bajo, que se supone que es como peor lo pasa. Pero el balance no fue nada inquietante. Más ruido que nueces.

En esa etapa, una tarjeta amarilla a David llevó a Cervera a realizar otra sustitución. El amonestado, al banquillo; y César, adentro para ocupar el lateral derecho y abrirle paso a Mellot al izquierdo.

Poco después, el técnico volvió a mover piezas, esta vez para tratar de alejar el balón del área propia. Para ello apostó por Fabio y Marlos por Bodiger y Cantero. El efecto fue inmediato. El colombiano empezó a crearle problemas a la defensa valenciana, en el minuto 61 con un contragolpe mal resuelto, más tarde con un remate raso que sacó con dificultades Andrés... Cervera había conseguido desahogar a su equipo en un momento crucial. Tanto, que estuvo más cerca el 0-2 que el 1-1. Tras un inquietante centro de Carlos Álvarez (65’) y una parada cómoda de Badia a tiro de Pampín (68’), y con Luismi y Maikel por Waldo y Diarra (69’), Marlos volvió a poner a prueba su puntería, sin éxito, tras un pase largo de Fabio (79’). Sin tregua, Maikel y, de nuevo, Moreno, insistieron en una acción ofensiva anulada por fuera de juego. Lo más interesante, desde la perspectiva de los blanquiazules, era la sensación de tener la situación controlada y al Levante domado. Pero en una de esas, Marlos no se animó a dormir un contragolpe en la esquina del campo, ya en el alargue, y facilitó una transición que terminó con una falta lateral de Sergio y con el gol del empate, tras un limpio remate de cabeza de Brugué, imposible para Badia.

Ya sin tiempo para mucho más, el Levante quiso exprimir el descuento para culminar una remontada in extremis que no se produjo. El Tenerife, impotente, aguantó como pudo, incluso con uno menos por la roja a Fabio. Al final, un empate con pinta de descenso.