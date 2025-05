Denuncian la situación de un perro en Tenerife: más de una hora encerrado en un vehículo aparcado en un centro comercial

Desde que la Ley de Bienestar Animal entrara en vigor en España, la salud y el cuidado de nuestras mascotas se sigue con lupa por las autoridades. Además, son muchas las personas que se preocupan por el bien de los animales, y por esto varias personas han elevado el grito en el cielo tras lo visto en Tenerife.

Dentro del parking de un centro comercial en San Cristóbal de La Laguna, un perro estuvo durante más de una hora dentro de un vehículo aparcado, según apuntan los testigos. Este solo tenía la ventana un poco abierta, y algunos transeuntes que se encontraban denunciaron la situación ante las autoridades, que de manera telefónica tomó los datos de las personas denunciantes.

Más tarde, a la llegada de la propietaria de la mascota, le recriminaron la situación del perro, en una situación de crispación que no pasó a mayores. Hasta el lugar no llegaron a desplazarse ninguna autoridad debido a que, según cuentan los allí presentes, "no habían patrullas disponibles".

Un perro dentro de un vehículo en un centro comercial de La Laguna / E. D.

Posibles sanciones

Según la Ley de Bienestar Animal, la Ley 7/2023, se prohíbe dejar animales en vehículos cerrados expuestos a condiciones térmicas peligrosas o cualquier situación que pueda poner en peligro de su vida.

Este artículo se considera una infracción grave, que puede llevar a multas de 500 a 50.000 euros. Si fuera muy grave, produciendo la muerte del animal, la multa puede ascender hasta 200.000 euros e inhabilitación para tener animales.