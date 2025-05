"El Tenerife es muy competitivo, debería tener muchos más puntos"

David Limones (Madrid, 1978) ofrece la mirada de alguien que vistió los uniformes de los dos equipos que se medirán este domingo en el Ciudad de Valencia. Considera que, por el nivel alcanzado con Álvaro Cervera, el CD Tenerife tendrán opciones de ganar.

Levante-Tenerife, segundo contra antepenúltimo. ¿Imagina un enfrentamiento tan desigual como refleja la clasificación?

Creo que será un encuentro muy igualado. La clasificación es la que es, pero el Tenerife está compitiendo muy bien con Álvaro Cervera. Por mala suerte o por decisiones de los árbitros que no han ayudado mucho, está peor de lo que merece. Debería tener muchos más puntos. El Levante se está jugando el ascenso directo y tiene un gran equipo. Pero supongo que será un partido parejo.

¿Cómo se siente un futbolista cuando se dan esos casos de decisiones arbitrales que no ayudan?

Y no solo fue el gol que le anularon a Maikel en el partido contra el Eibar. Yo vi un forcejeo normal; el defensa no tuvo que haberse tirado. Antes, sin el VAR, no se anulaban esos goles. Luego está el gol de Luismi en el encuentro con el Burgos por un supuesto fuera de juego de Ángel, cuando pienso que fue el portero el que se lo tragó... Son jugadas en las que se están cometiendo errores incluso con la posibilidad de utilizar el VAR. No se está ayudando nada al fútbol.

Destacó antes la evolución del Tenerife de la mano de Cervera, pero la realidad de la clasificación es otra. ¿Cómo se maneja ese contraste de puertas adentro?

Es complicado. Ves el trabajo del equipo y te das cuenta de que está compitiendo muy bien contra cualquier rival, fuera y dentro de casa, pero los resultados no son lo suficientemente positivos para salir de la zona de descenso. En esos casos, el jugador siente frustración. Cuando estás abajo, la dinámica no ayuda y ves que te pasa casi de todo: el balón no entra, te anulan goles de manera increíble...

Que es justo lo opuesto a lo que le ocurre al Levante:dinámicas.

Lo he visto y está sacando adelante muchos partidos sin jugar del todo bien. Es la dinámica contraria a la del Tenerife, la que se va generando cuando estás toda una temporada en la parte alta de la clasificación. Eso ayuda mucho e influye en el ánimo de los jugadores, que saben que cualquier detalle se decanta a tu favor en un partido que, a lo mejor, se atasca. Y es decisivo en las últimas jornadas.

Quedan 15 puntos en juego y el Tenerife está a ocho del decimoctavo. ¿Ya lo ve descendido?

La realidad es esa, y es una pena. Ya no dependes de lo que hagas tú, sino que tienes que ganar los cinco partidos que te faltan y esperar que pinchen dos equipos que están por delante en la clasificación. Sabemos que el Zaragoza tampoco está en una dinámica positiva, pero tiene una ventaja importante respecto al Tenerife, al que solo le vale ganar en el Ciudad de Valencia. Sabemos que es muy complicado, pero ojalá logre la salvación. Un final de temporada ideal sería ese, la permanencia del Tenerife y que el Levante suba a Primera División, aunque, en este caso, los dos necesiten el mismo resultado en este partido: ganar.

¿Cómo fue el Levante en el que jugó? ¿Qué recuerdos conserva?

Fue una etapa muy bonita. Viví momentos como un ascenso a Primera (2004). Fue el club que me dio la oportunidad de debutar en una categoría profesional, la Segunda División (2002). Me quedo con lo bueno, aunque también viví malos momentos. Lo principal es que pudimos llevar al Levante a la máxima categoría y eso es algo que aún recuerda la afición.

¿Yel Tenerife en el que estuvo cedido, el de la Liga 2004/05?

Fue una temporada un poco complicada. La situación institucional tampoco era la mejor. Estaba Ascanio de presidente. En lo deportivo, la primera vuelta con Pepe Moré no fue muy buena, pero mejoramos en la segunda con Barrios. Si en esos tiempos hubiera existido el playoff de ascenso, nos habríamos clasificado seguro. En lo personal, me quedó la pena de no haber aportado un poco más, pero no llegué a tener continuidad con Moré. Con todo, estoy muy agradecido a la afición por su cariño y su trato, y también al club.

Esa temporada cambió su vida: ahora reside en Tenerife.

Sí, aquí sigo. Ya son 13 años viviendo aquí con mi niña y mi academia de tecnificación. Estoy muy bien. La gente me ve por la calle y todavía me reconoce. Es de agradecer. Seguiré por mucho tiempo.

¿Cómo se puede aprender en la academia de David Limones?

Está abierta durante todo el curso. Tenemos dos grupos, martes y viernes, con niños de diferentes edades. Estamos en el campo de fútbol de Llano del Moro. Esta temporada hemos tenido la participación de muchos chicos nuevos, desde los 8 años. Es una ayuda más para la base. Cuando yo empecé, no tuve algo así. La idea principal es que se diviertan, pero con la intención de que mejoren y vayan entendiendo el juego.