"Nuestras opciones son remotas, pero hay que jugar"

Julián Calero, entrenador del Levante, explicó ayer que mantiene la duda sobre el concurso de «seis o siete futbolistas», precisó que el partido de mañana es «importante» y expresó cierto recelo ante la posición clasificatoria del CD Tenerife. Sobre el cuadro blanquiazul, expuso que ha querido fijarse solo en su rendimiento desde que está Cervera al mando de las operaciones.

«Nosotros estamos donde queremos y tenemos nuestras opciones. Los jugadores sienten responsabilidad, pero no quiero que sea una carga. Pasará de todo en estos cinco partidos y sabemos lo que queremos», dijo en alusión velada al ascenso directo, objetivo de los levantinistas. «La semana pasda era más prudente, ahora soy optimista», verbalizó tras el tropiezo ante el Real Oviedo, que no ha descolgado a los suyos de la pugna por las dos primeras plazas de la clasificación. En cuanto a la composición del once, dijo no tenerlo nada claro. « Estoy tranquilo porque el nivel de mi plantilla es muy similar porque entre quien entre lo hace muy bien. Los roles cuando pasan las temporadas se van definiendo casi sin querer. Quieres que todos tengan un rol de importancia, que todos sintieran que podían jugar. «Tenemos una plantilla preparada, con ganas de participar», cerró.