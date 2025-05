Levante - CD Tenerife: cerca de 65 años de mala racha

Visita a un lugar casi maldito. El CD Tenerife no ha ganado nunca en el Ciutat de València, donde solo ha podido sacar cuatro puntos de 36 posibles desde 1973, cuando el Tenerife visitó por primera vez el estadio del Levante UD. La estadística empeora cuando se extiende hacia el Estadio de Vallejo, antiguo feudo granota, donde los blanquiazules sí pudieron vencer, pero únicamente en dos ocasiones de las nueve que pisaron ese campo. Es decir, de 21 encuentros en casa levantinista, el cuadro tinerfeño solo ha podido sacar algo positivo en seis de ellos, alargando una racha de 65 años sin ganar en la citada plaza, siendo la última victoria del Tenerife en suelo valenciano en la sexta jornada de la Segunda División de la 60/61.

Este domingo los de Álvaro Cervera visitarán este estadio que tanto se le ha resistido desde siempre, y lo hacen en medio de una situación muy incómoda para los isleños, ya que el equipo responde al rendimiento exigido en la categoría –algo tarde, aunque con un evidente cambio– pero con un freno en cuanto a la obtención de los puntos que merece esta plantilla, siendo muy castigada, semana tras semana, por ilógicas decisiones arbitrales que hunden al CD Tenerife en la tabla.

Si ya el contexto es poco esperanzador para el cuadro blanquiazul, la posición del Levante lo pone todo aún más difícil. Es el segundo clasificado, a dos puntos del Elche y con la lucha por el campeonato liguero y ascenso directo más que viva, con cinco partidos por jugarse todavía.

Si de algo se pueden aferrar los isleños, es de esa fe que les mantiene vivos aún en la constante batalla por mantener la categoría y el buen momento que atraviesan, siendo uno de los cuatro equipos que lleva más de un mes completo sin conocer la derrota, junto al Elche –líder en solitario–, Real Oviedo y Eibar –que encadena cinco empates seguidos–.

El Levante, por su parte, viene de encajar una derrota por la mínima ante el Oviedo, en Asturias, y podría ser un incentivo para ir a conseguir la primera victoria en la historia en su templo y a la vez segunda fuera de casa en esta temporada.

No será un reto fácil, pero si algo transmite este CD Tenerife en estas últimas semanas, es una seguridad que le capacita para afrontar desafíos de este calibre y poder sacar buen rédito de ellos. Con una isla volcada en él y una moral que parece ir in crescendo, está claro que el Levante tendrá que sudar mucho para poder hacerle daño a este equipo que ha armado Álvaro Cervera, siempre y cuando no surjan imprevistos que detengan en seco –como ha venido pasando– el trabajo que hacen los jugadores y cuerpo técnico. Ya lo dijo Edgar Badía en sus redes: «Seguiremos siempre a por lo que dependa de nosotros».