El CD Tenerife, contra la obra de Felipe Miñambres

Si hay alguien en el CD Tenerife que conoce bien al rival de este domingo, es Felipe Miñambres, quien no solo trabajó en el club valenciano durante dos años, hasta el pasado mes de febrero, sino que fue el encargado de diseñar la plantilla y de elegir al actual entrenador, Julián Calero. El Levante, segundo clasificado de LaLiga Hypermotion a dos puntos del líder a falta de cinco jornadas para el cierre del calendario, es obra suya.

Su salida de la entidad azulgrana, por el momento en que se produjo, fue sorprendente. El motivo, la petición del consejero delegado y máximo accionista, Pepe Danvila, de que se redujera el sueldo. «Me dijo que la cosa estaba mal y que tenía que haber un cambio en mi salario pese a tener dos años más de contrato. Había que cambiar las cifras. Le dije que vale, que lo veíamos. Me mandó un WhatsApp con una reducción de contrato muy drástica y que eso no lo pude aceptar», explicó Felipe el 26 de febrero el consejero, desde el 9 de abril, y futuro director general del Tenerife.

Una obra incompleta

Sus dos años en el Levante dieron para casi todo. Fue el máximo responsable en materia de fichajes y también su entrenador en las 15 últimas jornadas de la temporada pasada, sustituyendo a Javier Calleja –también en dos partidos de la campaña anterior, como puente entre Mehdi Nafti y Calleja–. Le faltó alcanzar la meta principal, la del regreso del equipo a Primera, un objetivo que el Levante está cerca de conquistar y que él vería desde la distancia, ya con la condición de exempleado del club. Pero no por ello dejaría de alegrarse. Esta semana contó en Cope Valencia que incluso le gustaría estar presente en la celebración. «El otro día vino mi hija a Tenerife a estar conmigo y me decía, papi, como ascienda el Levante, tenemos que ir a celebrarlo, que sufrimos mucho en otras etapas. Y claro que me gustaría estar en la celebración y muchas veces lo hablo con Julián Calero. Pues claro, me pica porque no voy a poder disfrutar de eso, pero en contrapartida estoy disfrutando de una cosa que si no hubiese pasado esta, pues no estaría disfrutando. Porque las circunstancias lo hicieron así, pero sí es cierto que en la ruta nuestra no estaba a salir del Levante», comentó Felipe imaginando el éxito de un equipo muy familiar para él.

Miñambres había llegado al Levante en febrero de 2022 después de poner fin a una etapa en el Celta que había comenzado en 2016. En ese momento, la escuadra granota estaba luchando por no caer a Segunda División y tenía como técnico a Alessio Lisci, el actual preparador del Mirandés. Esa Liga terminó con el descenso del Levante y el propósito de Felipe de construir un proyecto destinado a recuperar la categoría perdida en el margen más corto posible. En su primer intento se quedó a las puertas de conseguirlo: en la final de la promoción disputada ante el Alavés, con el encuentro de vuelta en el estadio Ciudad de Valencia, el premio fue el conjunto vitoriano gracias a un gol de penalti anotado por Asier Villalibre en el último minuto de la prórroga, cuando la afición local se preparaba para celebrar la vuelta a Primera División.

En la Liga siguiente, el Levante no llegó tan lejos. Terminó octavo, a cinco puntos del sexto y con Miñambres como entrenador y renovado hasta el 30 de junio de 2027. Después de un año poco convincente, el reto siguió siendo el mismo, el de competir por el ascenso. Para ello, el director deportivo se decantó por Julián Calero, que ya había dejado su sello en el Burgos y el Cartagena. A esas alturas, la del Levante ya era una plantilla creada casi en su totalidad por Felipe. De hecho, la gran mayoría de jugadores del presente curso, por no decir todos, fueron fichados por él, o contratados por el club en esa etapa. Entre ellos, los regresos de Vicente Iborra y José Luis Morales. Yde la cosecha del dirigente maragato, también Andrés Fernández, Diego Pampín, Unai Elgezabal, Dela, Oriol Rey, Carlos Álvarez, Iván Romero, Óscar Clemente, Ángel Algobia, Álex Forés, Ignasi Miquel...

Lo verá por la tele

¿Estará en el palco del Ciudad de Valencia? Felipe contó esta semana en El Larguero, de la Ser, que no podrá asistir al estadio del Levante. «Lo veré por la tele», avanzó. «Pero me hubiera gustado estar. Sigo teniendo contacto con Julián y con los jugadores. Para mí es una gran alegría que estén tan bien clasificados, creo que van a ascender», afirmó antes de confesar que llegó a planear finalizar su carrera deportiva en el club valenciano. «Mi idea era retirarme ahí», dijo.

Y una cosa llevó a la otra. Salió del Levante y ha vuelto al Tenerife para cerrar, de manera inesperada, el círculo de su trayectoria profesional, regresando al punto de partida de su trayectoria –se formó como jugador en la cantera del Sporting-. «La idea es estar tres años para poner unos cimientos sólidos y llevar al equipo a lo más alto posible», afirmó con la satisfacción de poder «ayudar» a un club que le dio «todo» a lo largo de «trece años maravillosos».

Y aunque es consciente de que evitar el descenso a Primera RFEF sería «un milagro», no renuncia a nada. «Hay que exprimir el presente al máximo y vamos a pelearlo», aseguró. Para ello será imprescindible ganar este domingo en el Ciudad de Valencia a su Levante.