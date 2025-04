Paz provisional en el CD Tenerife: no habrá más asambleas hasta que acabe la temporada

No habrá más asambleas en el CD Tenerife, al menos hasta el cierre de la presente temporada. Comoquiera que ha de transcurrir un mes entre la petición de convocatoria de una Junta General de Accionistas y su correspondiente celebración –y toda vez que no ha habido ninguna solicitud recibida al cierre del mes de abril–, el equipo blanquiazul se garantiza un tiempo de relativa paz institucional entre el momento presente y la conclusión del campeonato liguero, prevista para el último fin de semana de mayo.

Éste era un asunto que importaba y preocupaba mucho a los actuales jerarcas del club insular, sobre todo para asegurar que el equipo trabajase con la mayor tranquilidad posible y centrado exclusivamente en sus opciones de permanencia. No obstnate, estas posibilidades matemáticas son ya exiguas y de puertas adentro se asume el descenso como una realidad muy probable. En todo caso, las fuentes consultadas por este periódico sí celebran que vaya encontrándose el camino para la conciliación y que el club se haya alejado, al menos aparentemente, de los índices de altísima convulsión que hubo entre los pasados meses de diciembre y febrero.

De hecho, uno de los grandes temores que existía tras la última asamblea era que José Miguel Garrido, aún máximo accionista de la sociedad anónima, forzase otra junta más –como la que ya pidió para el mes de febrero– y contaminase la rutina del club, expuesto más que nunca «a los vaivenes institucionales, que no ayudan», según precisaba en sus últimas declaraciones a este respecto la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. En este mismo sentido, su número dos en la corporación, Lope Afonso, llegó a indicar que la situación extradeportiva era todavía peor que la futbolística. Lo dijo cuando aún no eran tan angostas las opciones reales de permanecer en categoría profesional a la conclusión de la presente temporada. Ahora, haría falta un milagro.

Legislación vigente

Son los grandes tenedores de acciones los que tienen reservado el derecho de convocar a su antojo las juntas extraordinarias en el representativo, que en todo caso se celebran con un interín de dos meses entre una asamblea y la siguiente. La de diciembre, de carácter ordinario, valió para remover de sus respectivos puestos a los directivos Santiago Pozas y Juan Guerrero, ambos hombres de confianza de José Miguel Garrido. Éste último prometió cobrarse su venganza y lo hizo sin ninguna dilación. Apenas 24 horas después de aquella asamblea histórica pidió la celebración de otra, que el club fijó para el mes de febrero.

En el segundo mes de este año, un pacto entre el primer máximo accionista y el segundo valió para fortificar a Rayco García como mandamás de la institución, con la anuencia de Garrido desde Londres. Aún así, el que figura como presidente no ejecutivo es José Daniel Díaz. El pacto dejó en fuera de juego a los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González; y dio pie a una serie de denuncias cruzadas que deberán dirimir los tribunales de Arona y Santa Cruz de Tenerife, donde se han interpuesto reclamaciones de diversa índole y en sentidos inversos. Ahora bien, que no haya juntas al menos hasta junio solo puede interpretarse como una buena noticia. «Porque una asamblea y luego otra condiciona, no ayuda», reflexionaba el futbolista Waldo hace tan solo unas semanas. Hay paz en los despachos, al menos de momento.