Maikel Mesa: "La palabra más suave es indignación"

Minuto 66 de partido en el Rodríguez López. Con el Eibar ganando por 0-1, Bodiger recorta en la frontal y habilita a César, quien corre a toda velocidad y centra al área de desde la línea de fondo. Maikel Mesa, siempre oportunista, cabecea a gol y establece el empate. El Rodríguez López explota extasiado entre la alegría del tanto y la esperanza de la remontada.

Enric Gallego corre hacia la portería para recoger la pelota y colocarla en el centro del campo. No hay tiempo que perder. Entonces, después de unos segundos de duda y tímidas protestas de los futbolistas visitantes, Sánchez Villalobos invalida el tanto. ¿Por qué? Ni había fuera de juego de César, ni la pelota había salido por línea de fondo, que pareció lo más razonable en un primer momento. El motivo fue una supuesta falta de Mesa, que tocó con el brazo la espalda de Sergio Álvarez.

"Para sorpresa de todos"

En las imágenes, en todo caso, se apreciaba la acción con claridad. Si bien había contacto, el lagunero no hizo fuerza alguna como para desplazar al contrario. Milla Alvéndiz, contra todo pronóstico, se inhibió desde el VAR y no hubo revisión. De la alegría del público, a la pañolada y los cánticos contra el colegiado. Del orgullo del goleador, a la incredulidad.

Ya en sala de prensa, el desafortunado protagonista de la acción expuso su percepción de la acción. “Yo no hablé con el árbitro porque me fui directamente al centro del campo. Sabía que tenía que ser gol, que lo iba a acabar dando. Para sorpresa de todos, mantiene su decisión y no va al VAR a revisarlo. Se supone que es falta, cuando en ningún momento la hay. Lo hemos visto todos. Estoy seguro de que el equipo hubiese sacado los tres puntos, pero otro día más se nos privó de esa posibilidad”, lamentó Mesa.

El término "más suave"

Con todo, en palabras del centrocampista reconvertido en atacante, la palabra “más suave” que ronda la cabeza del vestuario es “indignación”. “Si nos quedamos con esa sola no nos metemos en charcos. Sabemos que la temporada no ha sido para nada buena desde el principio, pero es cierto que las últimas actuaciones que estamos recibiendo son dignas de estudio. Nadie se explica los dos penaltis de La Coruña, este gol anulado, el fuera de juego de Ángel, lo de Santander... nos están privando de, al menos, estar más cerca de luchar por salir de ahí abajo”, lamentó el futbolista.

La afición ubicada en la grada Popular del Rodríguez López anima durante el partido. / Arturo Jiménez

Mensaje a la afición

El jugador concluyó lanzando un mensaje de reconocimiento al apoyo brindado por la afición. “Se nos terminan las palabras de agradecimiento para ellos. Han estado ahí desde el principio. El apoyo que siempre nos dan es de alabar. Unidos somos más fuertes. Solo nos queda darles las gracias. El sentir del vestuario es de que les debemos una”.