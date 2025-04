Incompatible con un milagro: el CD Tenerife no puede con el Eibar

Jugar al límite, sin margen de error, no debe ser el mejor aliado para ningún equipo, y menos para uno que, como el CD Tenerife, ha tenido que exprimir al máximo sus recursos para no darse por descendido a Primera RFEF. El problema está en que, en esas circunstancias tan adversas, se puede competir bien y ganar, pero también pueden surgir obstáculos: una mala tarde, el peso de la responsabilidad, el miedo a fallar, el querer y no poder, un golpe de mala suerte, un arbitraje que no acompaña, un nivel superior del rival... Y cuando hay que ganar, porque ya no queda otra alternativa, no se gana. El Tenerife, que llegó a estar a 17 puntos del decimoctavo a comienzos de febrero, venía de derrotar al Cádiz, al Granada y al Sporting, y de empatar con el Burgos y el Deportivo. Sabía que no iba a poder fallar, que para acabar con una puntuación de permanencia –un máximo de 51–, iba a tener que sacar adelante los seis partidos restantes. Pero no pudo con el Eibar. Ahora, su techo está en los 49, siempre que haga un pleno en lo poco que queda de Liga.

Comienzo con polémica

La antepenúltima cita del curso en el Heliodoro tardó en romper. El arranque potente de los locales que esperaba Beñat San José, brilló por su ausencia. Fue la polémica la que aplicó la chispa. La tensión por las decisiones arbitrales en los encuentros del Tenerife, que ya venía rascado por lo sucedido en los enfrentamientos de la segunda vuelta con el Elche, Racing y, más recientemente, Burgos y Deportivo, no tardó irrumpir. En el minuto 12, tras un saque de esquina a favor de los blanquiazules, Bodiger cayó al césped dentro del área supuestamente por la zancadilla por un defensa en su intento de despejar. La jugada no se detuvo y Yann se quedó en el suelo levantando la mano, esperando el castigo para el rival. Pero el balón siguió rodando y pasó de un campo a otro con un desenlace demoledor para los tinerfeños, el gol de Guruzeta después de que Badia rechazara un remate escorado de Corpas. Las protestas fuera y dentro del terreno se activaron enseguida exigiendo un giro radical con la intervención del VAR, la anulación del tanto y el rescate de la pena máxima reclamada por el centrocampista francés. Sánchez Villalobos aguardó unos instantes para recibir la confirmación de Milla Alvéndiz y dirigió su brazo al centro del campo. Ni siquiera tuvo que revisar la secuencia en la pantalla del campo.

El 0-1 no es que hiciera justicia, pero tampoco fue un reflejo infiel de un comienzo de partido en el que el Eibar había evolucionado con más soltura y confianza con el balón. Sin ser arrollador ni tener un control absoluto, sí estaba siendo un equipo ágil en la mezcla por dentro y en las conexiones entre líneas, todo lo contrario que el Tenerife, algo precipitado en la elaboración y con dificultades en los ajustes de la presión para recuperar e invadir la zona de influencia, es decir, para jugar a lo que más le interesa. A los de Álvaro Cervera les costaba acercarse a Magunagoitia, pero cuando lo hacían, de vez en cuando, daban sensación de peligro, como cuando Bodiger puso un centro raso y paralelo a la línea de gol que no encontró rematador (10’). En esa etapa, cuando los locales ya habían logrado inclinar un poco el pulso hacia su lado y Badia había calentado sus guantes con una volea de Cristian (7’), llegó la caída de Bodiger en el área y el gol de Guruzeta. Un duro revés para un Tenerife que estaba obligado a ganar y que se las arregló para reaccionar a base de insistencia y de empuje. Con esa fórmula, tan básica como necesaria, rozó el empate. Lo tuvo Enric Gallego en el minuto 27 con todo a su favor, un regalo a modo de error defensivo que le permitió golpear el balón cerca del punto de penalti con la única oposición de un sorprendido Magunagoitia. Pero no definió bien y el balón salió demasiado alto, a la grada de Popular. Desesperación del delantero y de un público que volvió a dar ejemplo por asistencia y actitud.

De ahí al descanso, muy poco de un Tenerife que apenas inquietó con un gol de Luismi que no valió por un fuera de juego previo de Diarra -el asistente había levantado el banderín antes que se produjera el remate-. Más intenciones que eficacia de un equipo bloqueado colectiva e individualmente. Y con el resultado en contra. El peor escenario con la única ventaja de tener 45 minutos más por delante y la ocasión de cambiarlo todo.

La segunda parte

No todo, pero sí cambió algo en el intermedio. Cervera sentó a David, que ya tenía una tarjeta amarilla, y cubrió el lateral izquierdo con César. Y vuelta a empezar con la necesidad de salir de la espesura y remontar. Lo cierto es que las señales iniciales no fueron nada esperanzadora, porque el cronómetro siguió corriendo sin que ocurriera nada relevante. Posesión improductiva de un Tenerife en el que no terminaban de asomar los que suelen generar ocasiones de gol, Luismi, Waldo, Diarra... Los dos últimos pasaron al banquillo a la hora de juego. El técnico buscó soluciones y optó por el dinamismo de Teto y la pegada de Maikel.

El Eibar, sin el aspecto de ser una roca en defensa, ya llevaba tiempo sin sufrir atrás, y cuando empezó a pasarlo peor, porque el Tenerife no dejó de perseverar, se pudo agarrar al flotador del arbitraje. Otra vez. En el minuto 66, Maikel batió a Magunagoitia, de cabeza, tras cazar un centro de César. Pero la fiesta duró muy poco. Sánchez Villalobos, atento a las indicaciones del VAR, anuló el tanto por una falta previa del lagunero. Tampoco lo fue a ver en la pantalla.

La frustración encendió la grada y reactivó a un Tenerife volcado. Álvaro quitó a Bodiger y puso a Cantero para sumar más efectivos en ataque. A esas alturas, los blanquiazules ya habían merecido empatar, y lo lograron en el 82’ con una combinación entre Luismi y Landázuri finalizada por Gallego. Genial triangulación para desmontar la resistencia y darle una oportunidad al Tenerife con el escaso tiempo como rival añadido.

Con el 1-1, el Eibar no se asustó. De hecho, llegó a marcar por medio de Corpas, pero en fuera de juego (90’). Con el ida y vuelta desatado, el Tenerife se vació, pero no pasó de un empate que ya parece incompatible con un milagro.