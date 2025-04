Álvaro Cervera reconoce que ha "aprendido mucho" esta temporada

Pase lo que pase al final de la Liga 24/25, Álvaro Cervera se quedará con un aprendizaje que seguramente no esperaba recibir después de tantos años de experiencia como futbolista y entrenador, y menos de un equipo que le abrió las puertas en enero en medio de una inesperada crisis de resultados y una preocupante situación clasificatoria. «He aprendido mucho», confesó con el alivio de no haber tenido que ejercer de jefe inflexible con una plantilla comprometida.

«Tengo la suerte de haberme encontrado con un grupo que estaba en un momento muy malo en lo deportivo, pero muy bueno en lo social», explicó Cervera, a quien no le costó nada modificar su manera de proceder. «Aprendí cosas que no se deben hacer con los futbolistas y que antes sí hacía porque era quien tenía que poner orden. Con este grupo me he dado cuenta de que no es necesario poner vallas para que la gente no se disperse. Ellos mismos se agrupan y yo soy un mero conductor;no les obligo a nada», aseguró con el «placer» que siente por estar entrenando al plantel blanquiazul. «Es muy gratificante, no lo esperaba de un equipo en esta situación», añadió.

De la tristeza a la normalidad

Es un Tenerife al que notó especialmente «triste» después del 0-0 en Riazor. «No los había visto tan derrotados», contó Álvaro mostrándose comprensivo con los futbolistas por tanta frustración. Y es que al equipo se le habían escapado dos triunfos seguidos, ante el Burgos y el Deportivo, justo cuando algunos de sus rivales directos habían fallado. Pero la decepción colectiva se fue convirtiendo en «normalidad» con el paso de los días, al volver a casa. «Tengo la percepción de que vamos a afrontar el partido ante el Eibar de la misma forma que los anteriores».

Será un encuentro «vital», tal como admitió Cervera. Los números dicen que el Tenerife no se puede permitir ni un error si quiere llegar a los 50 puntos y tener opciones de evitar el descenso –con un pleno de seis victorias terminará con 51—. «Lo llevo viviendo así desde hace un mes, pero como nuestros resultados habían siendo más o menos buenos y los contrarios no lo habían sumado todo, nos pudimos mantener ahí. Pero si los resultados hubieran sido normales, ahora estaríamos en una situación muy crítica. La situación es complicada y es verdad que ya no nos con vale jugar bien y no perder; solo nos vale ganar y que los resultados de los demás no sean buenos», planteó sin la menor intención de rendirse, porque «en la cabeza de todos hay un pequeño rincón que dice que todavía pueden pasar cosas». Esa visión menos pesimista contrasta con la realidad que refleja la clasificación: quedan seis jornadas de Liga, el Tenerife es antepenúltimo, tiene que adelantar a dos equipos para poder salvarse y los más cercanos están a seis (Eldense) y ocho puntos (Zaragoza). Los dos últimos empates no ayudaron a impulsar la deseada escalada. «Tuvimos un par de partidos en los que pudimos habernos acercado mucho, pero no hubo suerte y no ganamos, y todo esto hace que el encuentro con el Eibar sea vital», insistió.

Esta vez se dará la circunstancia de que los blanquiazules competirán antes que el Zaragoza –recibirá al Huesca el domingo–, por lo que, en el mejor de los casos, la distancia será de cinco puntos, aunque sea durante unas horas. Para Cervera, «todo suma y todo resta», incluyendo estos detalles. De todos modos, recordó que «lo importante» para el Tenerife será vencer. «Nos cuesta la vida ganar. Incluso jugando bien, no lo conseguimos», lamentó probablemente pensando en los duelos recientes con el Burgos y el Deportivo.

El técnico espera que el desenlace sea diferente en el enfrentamiento con el Eibar, un encuentro en el que podrá incluir en la alineación a Sergio González y Aitor Sanz, ausentes en La Coruña por estar sancionados. «En condiciones normales, los voy a utilizar», avanzó. En cambio, no fue tan claro con el elegido para desempeñar la función de delantero, un puesto en el que han ido actuando todas las alternativas posibles, desde a Enric Gallego a Ángel, pasando por Maikel y Cantero. «Pienso mucho en el rival, en si vamos a estar cerca del área, si nos van a sacar de ella, si necesitaremos velocidad o remate... De aquí al domingo cambiaré de delantero cuatro veces».

El futuro, cero

Las prioridades conducen a la conquista de un imprescindible triunfo este domingo. Ni siquiera la planificación de la próxima temporada distrae a Cervera, quien, no obstante, tampoco percibe movimientos dentro del club orientados a ello. Ha podido cruzarse con Felipe Miñambres más de una vez y han «comentado cosas», y ha intercambiado algún que otro mensaje de WhatsApp con Manu Guill, pero poco más. «En cuanto al futuro, cero», aclaró Álvaro, que ya ha firmado la ampliación de la duración de su contrato. «Habrá que ver en qué categoría estamos. Ellos son profesionales y saben lo que hacen. Yo voy a ayudar, no impondré nada, siempre dejo trabajar a la gente», finalizó.