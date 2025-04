El CD Tenerife busca soluciones para evitar el colapso económico

Mientras el CD Tenerife apura sus últimas opciones de permanencia en las seis jornadas que faltan para la conclusión del campeonato liguero, en las oficinas del Heliodoro Rodríguez ya se trabaja para evitar el colapso económico en el representativo. Al desajuste millonario que aprecian en las cuentas anuales los actuales administradores de la sociedad anónima se suman las consecuencias del probable descenso al fútbol no profesional, que traerá consigo un tijeretazo extraordinario en el capítulo de ingresos.

Por lo pronto, el consejo ha activado conversaciones con su entidad bancaria de cabecera (Caixabank) para encontrar soluciones. Aunque las conversaciones avanzan con absoluto sigilo, hay dos opciones que se han podido plantear por parte del representativo. La primera es la petición de un periodo de gracia (carencia de deudas), situación en la que el club quedaría exento de sus obligaciones con la entidad financiera. Es una posibilidad que ya puso sobre la mesa Samuel Gómez Abril durante su etapa como consejero de la actual administración.

Otra posibilidad es la solicitud de una póliza de crédito para que el equipo blanquiazul salga airoso de los meses de mayo y junio;y pueda así satisfacer los pagos más perentorios. Hace tiempo que los actuales consejeros conocen del desfase millonario en las cuentas pertenecientes a este año, que se habría producido –según las fuentes consultadas por EL DÍA– por la confección de unos presupuestos irreales, donde se realizó una previsión de ingresos que no se correspondía con la realidad. El ejemplo más fácil de entender y que los nuevos gobernantes utilizan con frecuencia en sus conversaciones con terceros tiene que ver con la Copa del Rey, donde el exdirector general, Santiago Pozas, apuntó como un escenario plausible que el Tenerife llegase otro año más a las rondas finales y que se encontrase nuevamente con oportunidades extraordinarias como las que sí hubo el curso pasado, con cruces consecutivos contra rivales de mayor categoría, uno de ellos el derbi contra Las Palmas que propició un muy considerable estirón en las cuentas del representativo.

Desfase millonario

Sea como fuere, el desfase solo ha podido resolverse parcialmente con la venta de Aarón Martín, que ya estaba prevista por el gobierno anterior y que finalmente ejecutó el actual segundo máximo accionista, Rayco García, por un total de 1,3 millones. Faltaría activar alguna otra palanca para cubrir el agujero y la vía más conveniente –así lo aconseja incluso la propia patronal futbolística– es una nueva ampliación de capital. Este procedimiento chocaría con los intereses de Garrido, que no pretende invertir nuevamente en el club y que ya da por cerrada su etapa en el representativo. Vistos los últimos movimientos de Rayco, no ha querido violentar al madrileño para no entorpecer un futuro pacto con él; y porque, en definitiva, el actual consejo gobierna con su anuencia.

Dicho lo cual, aprobar una segunda ampliación –tras la que ya se produjo en febrero por 3,5 millones– no requiere necesariamente del sí de Garrido. Los otros accionistas del sindicado podrían votar a favor sin incumplir su contrato con él. El documento subraya como «obligación» que todos los consejeros y representantes de los accionistas tengan que votar «siempre a favor» de las ampliaciones planteadas. Con dos condiciones: que el monto total anual no supere los cinco millones; y que el cómputo total durante la vigencia del acuerdo no rebase los diez.