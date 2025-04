Santiago Llorente: «Felipe Miñambres ha tomado una decisión valiente»

¿Cuándo percibió que podría llegar a ser futbolista profesional?¿Hay un momento concreto en que empieza a verse superior o mejor dotado que los demás en las categorías de cantera?

Sí es verdad. Es un poco un vicio. Sigo sobre todo a dos de mis exquipos, especialmente al Valladolid y al Tenerife. Son mis preferidos.

Imagino que con cierta lástima por la convulsión que ha habido este año y sobre todo por los resultados deportivos.

Claro. Es una lástima porque si caes a Primera RFEF, luego es una categoría muy difícil para salir de ella. La verdad es que esta temporada ha sido muy penosa desde el primer momento. Los dos primeros entrenadores no tuvieron suerte y hasta que no ha llegado Álvaro Cervera, no ha parecido un equipo con opciones reales de salir y con un estilo identificable. Ahora la gente sí se siente identificada con su club. Esta plantilla vale muchos más puntos de los que tiene ahora mismo en la clasificación.

¿Tiene la percepción de que está saliendo el Tenerife de su bienio fatal tras la venta de la propiedad a José Miguel Garrido?

Han sido muchos cambios en poco tiempo. La sensación que da el club es de confusión, de no saber realmente cuál es el consejo de administración real y quién es el que manda en cada momento. Desde fuera, resulta difícil de entender. Todo eso ha estado y está aún muy difuso.

Santiago Llorente. / El Día

El motivo de la entrevista es preguntarle su opinión por el fichaje de Felipe Miñambres, a quien justamente trajo usted al CD Tenerife en su etapa como futbolista.

Felipe vivió una etapa muy bonita en Tenerife y en el Tenerife. Primero como futbolista. Luego, en un momento dado me sustituyó a mí y ejerció ya como director deportivo del club. Si ha vuelto es porque tiene un recuerdo muy bonito del club y de la Isla. Creo que fueron más de diez años seguidos los que estuvo en la institución, primero como jugador y luego como técnico. Es la suya una decisión valiente. Asume una situación difícil, con un club casi abocado indefectiblemente a un descenso. Va a ocuparse de una andadura que se antoja complicada. Pienso que Felipe no tenía ninguna deuda con el club y si va, es porque tiene ganas y tiene ilusión. Regresa adonde todo empezó para él. Ha sido una noticia ilusionante, al menos para mí, y creo que para todo el mundo.

Él llegó de su mano al Tenerife en el año 89 y fue protagonista de una de las primeras compras por la vía de la cláusula de rescisión que se formalizaron en España.

Así fue. Estaba recién salida la normativa del Consejo Superior de Deportes. Hicimos uso de esa opción de traspaso por la cuantía en que estaba valorado. Ahí fuimos pioneros porque fuimos de los primeros en pagar cláusula. Se la abonamos al Sporting para traerlo al Tenerife. Fue una operación inusual, pero perfectamente legal. El club había subido a Primera División en el mes de julio y casi no había tiempo para hacer la plantilla. Era todo muy apresurado y tuvimos que movernos con mucha agilidad en el mercado, usando casi cualquier herramienta a nuestro alcance para confeccionar un buen equipo. El objetivo era defender el sitio recién conquistado por el club en Primera División.

¿Fue el de Felipe uno de los fichajes de los que se siente más orgulloso?

Desde luego fue una buena operación para el club, como así se vio después. De hecho, me acuerdo que a los pocos años fue mundialista con Javier Clemente. En los comienzos sí le costó y hubo incluso contestación en ciertos sectores del Heliodoro;eran los tiempos de Miera primero y Azkargorta después. Su consolidación vino a continuación con Solari. Y en cuanto a su presencia en la selección, recuerdo incluso que fui a verle a Chicago. Al dia siguiente tenían que viajar a Washington y le pedí a Clemente permiso para abordar esa tarde el fichaje de Juanele. Ahí estaban también Abelardo, Luis Enrique y el propio Felipe. Le pedí a Miñambres que nos ayudara, que no le insistiese a Juanele que nos pidiese más y más. Yo quería cerrarlo ya y teníamos poco tiempo...