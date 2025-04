Indignación en el CD Tenerife: el VAR vio "un potencial penalti" y el árbitro principal, no

Otro atropello arbitral contra el CD Tenerife, y van unos cuantos. El equipo blanquiazul amaneció ayer aún con rabia e indignación por lo acontecido el día antes en La Coruña, donde Óliver de la Fuente Ramos –el colegiado que más veces ha pitado al representativo en Segunda División– dejó sin señalar dos penaltis que podían haber cambiado de forma muy significativa el resultado contra el Dépor.

«Te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti», fue el mensaje que le transmitieron por línea interna al árbitro principal en la jugada donde había mostrado amarilla a Luismi Cruz por una presunta simulación.

«Voy a revisarlo tranquilo» , respondió De la Fuente, quien en el momento de la revisión pidió distancia a jugadores y técnicos para ubicarse frente a la pantalla del videoarbitraje.

Desde la sala VOR de Madrid le dieron dos tomas, la de línea de gol y otra adicional. «Para mí no hay nada, no le caza ni nada. Yo lo que veo en pantalla es que pone el pie, si te fijas, y el jugador se tira después. Si no, sería inmediato. Me voy a mantener», replicó De la Fuente, quien privilegió su criterio primigenio frente a la recomendación recibida desde Las Rozas. «Vale, perfecto Óliver», fueron las últimas palabras que se le dijeron al veterano árbitro según la secuencia emitida en los canales oficiales de la Federación.

No es la única jugada que causó indignación en el Tenerife. Antes, un derribo muy nítido del portero Leite a Diarra se quedó sin señalar, y sin que nadie del VAR avisara a De la Fuente de que ahí también pudo haber penalti. En el cuadro blanquiazul lamentan que todas las veces que ha intervenido el videoarbitraje durante la etapa de Álvaro Cervera haya sido en contra de los intereses insulares. Las cuentas que hacen de puertas adentro son muy claras: el cuadro chicharrero echa en falta puntos por decisiones arbitrales lesivas en sus partidos recientes contra Elche, Málaga, Racing de Santander, Burgos y ahora también Deportivo de La Coruña.

El caudal de puntuación que se han llevado por delante las determinaciones arbitrales habría permitido al Tenerife estar ubicado ahora en una posición mucho menos angustiosa. Con seis jornadas por delante, la distancia con la permanencia es de ocho puntos. Solo un milagro salvaría a los blanquiazules.