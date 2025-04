Ocho jornadas para el todo o nada del CD Tenerife

Ocho jornadas para el cierre del calendario de Liga con sus 24 puntos en juego y la necesidad, por parte del Tenerife, de dejar a cuatro equipos por detrás para evitar el descenso a Primera RFEF. La mitad del trabajo está hecha, porque el Racing de Ferrol (23 puntos) y el Cartagena (17) ocupan las dos últimas plazas y están descolgados; ya no tienen solución. El problema consiste en adelantar a dos rivales. Los blanquiazules son antepenúltimos (31) y tienen al Eldense (39) y al Zaragoza (40) como referencias más cercanas. Pero, dadas las circunstancias, tampoco pierden de vista al Sporting (41), al Málaga (42) ni al Castellón (42). De ahí en adelante, Cádiz (45), Eibar (46), Albacete (47), Deportivo (48) y Córdoba (48) ya están en zona de salvación virtual.

Desde que existe el actual formato de ascensos a Primera, con billete directo para los dos mejores y uno más a disputar entre los cuatro siguientes a modo de promoción , y bajan los cuatro últimos –Liga 10/11–, la puntuación mínima para ser quinto por la cola y escapar del peligro ha sido, como media, de 47,5 unidades, con los casos extremos de los 45 en las campañas 14/15 y 22/23 y los 52 de la 19/20. Este último ejemplo eleva el nivel de exigencia y demuestra que el campamento base no siempre está en los 50 puntos. Si no, que se lo recuerden al Deportivo, que cayó en 2020 con 51, empatado con una Ponferradina que se salvó en la última jornada gracias al golaverage.

Hay un dato que indica que la permanencia en el presente curso no será nada barata y avisa que puede que no sean suficiente los icónicos 50 puntos. Y no es otro que la puntuación actual del decimoctavo clasificado, el Zaragoza (40). Es la más alta de las últimas 14 campañas en este momento del calendario, la jornada 38, empatada con la del ejercicio 13/14. Al final de esa Liga, el decimonoveno fue el Mirandés con 50, pero pudo continuar en Segunda por el descenso administrativo del Murcia.

la ruta blanquiazul. El techo del Tenerife está en 55 puntos. Es a lo máximo que puede aspirar. Para ello tendría que ganarlo todo, los ocho partidos que le quedan. Con esa cifra, lo normal es que logre la permanencia. Y con menos también, tal como muestran los antecedentes de esta competición. Para rondar la producción necesaria, podrá permitirse una o –en el mejor de los casos– dos derrotas.

De entrada, intentará enlazar cuatro victorias con un triunfo este sábado ante el Burgos en el Heliodoro –el equipo de Álvaro Cervera viene de derrotar en casa al Cádiz y al Granada y de estrenarse fuera con el 1-3 en El Molinón–. A continuación, la visita al Deportivo, la cita como local ante el Eibar y, alternando encuentros fuera y dentro, los duelos con el Levante, Racing de Ferrol, Cartagena, Real Oviedo y Almería. El entrenador es el primero en aconsejar que conviene dirigir la mirada solo a los avances del Tenerife y no a lo que vayan haciendo los rivales directos, que cuentan con ventaja y están más cerca de cruzar la meta de la permanencia. Por ejemplo, el Real Zaragoza lo hará, en teoría, con tres victorias y un empate. En ese supuesto, le sobraría la mitad del camino que falta por recorrer.

En el tramo histórico de Segunda División correspondiente a las 14 últimas temporadas, no se ha producido ninguna remontada como la que necesita el Tenerife, pero sí existe un antecedente que no descarta que el equipo blanquiazul se salve. Es el del Eibar en la campaña 98/99, una Liga en la que, como ahora, participaron 22 equipos, descendieron los cuatro peores y se premiaban las victorias con tres puntos. Pero el formato de ascensos no era el mismo que ahora: subían dos directamente y promocionaban otros dos. Se trata de una diferencia que tiene su influencia en el desarrollo de la competición, sobre todo en las jornadas finales:no era lo mismo ser séptimo u octavo hace 26 años que ahora. En cualquier caso, aquel Eibar llegó a la trigésima cuarta jornada con solo 27 puntos y una separación de 13 con el decimoctavo. Gracias a una racha de seis victorias y dos empates, el conjunto guipuzcoano pudo lograr lo que parecía imposible y se quedó en Segunda con 47 puntos, aprovechándose del bloqueo del Mallorca B y Barcelona B, que fueron los dos que terminaron entrando en el cuarteto de cola.

En la etapa moderna de Segunda División, la mayor escalada fue la que protagonizó el Girona en el curso 2011/12. Se encontró con una desventaja de seis puntos a falta de ocho jornadas para el final y evitó el desastre. Luego, el Alavés recortó cinco en la campaña 13/14, el Albacete cuatro en la 23/24... Y poco más. Eso sí, casi siempre se produjo algún cambio en la parte baja de la clasificación en el esprint final. De hecho, solo en las temporadas 10/11, 21/22 y 22/23 bajaron los mismos equipos que ocuparon los cuatro últimos lugares de la tabla en la jornada número 38 de Liga.

El Tenerife lo tiene casi todo en contra: su puntuación, la distancia con el Eldense y el Zaragoza, el tiempo que queda, el margen de error... Pero tiene de su lado un factor indispensable, la dinámica positiva en la que ha entrado: de los cinco últimos partidos, ganó cuatro –Huesca, Cádiz, Granada y Sporting–. Solo perdió ante el Racing en El Sardinero, un encuentro recordado por la discutida decisión del árbitro de dar validez al segundo tanto del conjunto cántabro.

Y entre los detalles a tener en cuenta, está el de la diferencia de tantos a favor y en contra en los cruces con los demás implicados en la lucha por la permanencia. El Tenerife tiene perdido el golaverage con el Eldense y el Zaragoza. También con el Málaga. En cambio, se lo gana al Sporting y al Castellón. Puede que sea algo decisivo el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio, cuando termine todo.

De momento, hay motivos para tener la calculadora encendida. Y no es poco, teniendo en cuenta que el Tenerife llegó a estar a 17 puntos de la salida de los puestos de descenso después de perder en Anduva el 3 de marzo. Justo en el peor momento llegó el triunfo en casa ante el Huesca. Y luego, tras el frenazo en Santander, la serie de tres victorias. Como resultado de todo eso, un recorte de ocho puntos para, al menos, poder jugar al todo o nada en lo poco que queda de curso, apenas ocho jornadas.

El último pleno al 12, con Cervera Después de ganar tres partidos seguidos, el Tenerife intentará alargar la racha con otro ante el Burgos. Es una cuestión de necesidad. La última vez que enlazó cuatro victorias en Liga fue en el inicio de la temporada 2012/13, la del último ascenso de los blanquiazules a Segunda División. Por cierto, con Cervera en el banquillo. Antes que él, Andrés García Tébar en la 11/12, en la misma categoría. Yen Segunda División, con José Luis Oltra en la 08/09 para coronar el ascenso a Primera en Montilivi.

