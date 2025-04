Álvaro Cervera: «Si compites, al final lo vas a conseguir»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, centró su alocución de anoche en el cambio emocional que se ha producido en el equipo y en el entorno a raíz de los últimos resultados; y subrayó que estaba satisfecho de ver «a tanta gente feliz» por esta victoria, la primera a domicilio en toda la temporada.

«Seguramente seguimos lejos de la permanencia y sigue estando difícil. Vivimos de alegrías momentáneas, pero ésta nos acerca un poco más. El orgullo que tengo es el de ver a tanta gente feliz. Por momentos ves a nuestra afición contenta, que hace tiempo que no la veías, y eso me gusta y me llena», constató el preparador del equipo blanquiazul.

Con respecto al curso de la contienda, manifestó que «lo que cambia el partido es el acierto a balón parado de Sergio González». A renglón seguido, explicó el porqué de las sustituciones, que dieron aire y equilibrio al funcionamiento colectivo del Tenerife. «Hemos metido velocidad arriba con Cantero y lo que estaba haciendo Diarra, que lo hiciera Enric. Necesitábamos algo de pausa. Yo no creo que los cambios modificasen el partido, ha sido más el 1-1 el que abrió la posibilidad de la victoria», comentó.

A la hora de valorar la transformación que se ha producido en el plantel, dijo Cervera que el cambio del estado anímico es ostensible y evidente. «Todos tenemos mérito cuando las cosas van bien y culpa cuando van mal, es cosa de todos. Hay gente que te dice: vais a bajar. No es que nos dé igual la situación en que estamos, pero otro equipo en nuestra situación habría bajado los brazos hace mucho tiempo y no habría sido capaz de ganar al Sporting, al Granada o al Cádiz. Eso significa que hay un grupo que vale la pena», apostilló.

Antes, Cervera había lamentado que el equipo tuviese que sobreponerse a otro penalti, «aunque el de esta vez sí ha sido».

«Poco a poco los jugadores van sacando sus virtudes, individual y colectivamente. Cuando las cosas van mal, piensas que no vales. Pero no somos tan malos como parecía. Los jugadores han sacado la rabia que tienen dentro, y eso a mí me gusta mucho verlo», fue otro de los mensajes de Álvaro, que tiene dígitos de equipo aspirante al ascenso en el último mes y medio de competición en la Hypermotion.

«Yo me siento partícipe porque entré y el grupo estaba con la cabeza baja, con jugadores incluso con temor a jugar, con miedo a la derrota y a salir. De eso sí me siento muy orgulloso, pero no soy yo solo, es el cuadro técnico el que les ha instado a competir con cualquiera», completó el hombre que está siendo artífice y protagonista de un cambio absolutamente inesperado. El Tenerife llegó a estar a 17 puntos de la salvación y ahora ha recortado las distancias de tal modo que la afición cree. Próximo objetivo: ganar al Burgos.