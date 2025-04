Álvaro Cervera, más cerca de seguir en el Tenerife: «Se avanza en buena sintonía»

Más cerca de seguir. Álvaro Cervera, que lleva semanas dejándose querer ante la posibilidad de continuar dirigiendo al Tenerife la próxima campaña –suceda lo que suceda al término de la actual–, parece haber encontrado en las oficinas del club la respuesta que ansiaba. Así, el técnico ha reconocido que existen «contactos» porque hay mucha cercanía con Ayoze y Rayco García. «Se van dando pasos hacia delante en este tema, pero ellos no solo están trabajando en la figura del entrenador, sino en otras muchas cosas que tienen que hacer. Conmigo están hablando y hay muy buena predisposición por ambas partes. Lo único es la situación deportiva, que nos gusta centrarnos en esto y no en la renovación. Solo puedo decir que se avanza en buena sintonía».

Con el futuro en el banquillo algo más nítido, al menos por ahora, Cervera y el club ponen el foco en el duelo frente al Sporting. El duelo se antoja «importante», pero igual que «lo son todos de aquí al final». «Para mí, el partido que te engancha no es este, el que de verdad te metía en la pelea lo perdimos. Estamos hablando mucho de la clasificación y yo no quiero. Hay que ganar los partidos sea un rival directo o no. Lo que hagan los demás lo veremos luego», argumenta el preparador.

En todo caso, la victoria del pasado fin de semana frente al Granada ha despertado en parte del tinerfeñismo un sentimiento de esperanza que parecía enterrado desde hacía semanas. Con los futbolistas, mientras, Cervera opta por ser cauto. «Sabemos que hay cierta alegría en la gente, hay algunos que están contentos porque el equipo reacciona, gana y está bien y no piensa en la salvación porque la ve muy lejos. Hay otros que suman una cosa con la otra... Yo no voy a dar el mensaje a los jugadores de que estamos más cerca si ganamos este partido y pierde el otro equipo, ese mensaje no lo voy a dar», explica el Cervera más cauto.

Polémica arbitral

Al margen de lo deportivo, el preparador sorprendió al mostrarse crítico con la designación arbitral del colegiado Muñiz Moñoz para el Sporting-Tenerife. Al ser el colegiado nacido en Zaragoza, una parte de la afición insular considera su situación particular como propia de un conflicto de intereses, puesto que el Zaragoza es potencial rival del Tenerife por la permanencia. Por retorcida que pueda parecer la sospecha, a Cervera tampoco le gusta la elección del Comité Técnico de Árbitros. «A mí me parece mal. Yo, generalmente, confío en el estamento arbitral pero, si me preguntas, para mí hay muchas otras posibilidades. Nos arbitrará un árbitro de un sitio del cual el equipo de su ciudad está a nueve puntos nuestro; e incluso está cerca del Sporting en la clasificación. Mientras no den una explicación [el Comité], es rarito».

Landázuri, baja por problemas burocráticos

Anthony Landázuri, baja para la visita del Tenerife al Sporting de Gijón. El club ha comunicado que el defensa ecuatoriano se encuentra en su país «resolviendo aspectos burocráticos en la embajada española de la capital, Quito, propios de su fichaje y que son normales en este tipo de situaciones con plaza extracomunitaria». Así, Cervera se queda casi sin opciones para la zaga. Sin Landázuri y sin los lesionados León y Amo. Solo quedan disponibles Sergio y Juande.

Promoción en marcha

A la vista de que una hipotética victoria en Gijón podría suponer un importante impulso en la todavía muy alejada esperanza por la salvación, la entidad ha decidido adelantarse lanzando la campaña 'Volcán de sentimientos'. La iniciativa consiste en un pack de entradas para los últimos cuatro partidos de la temporada (frente a Burgos, Eibar, Racing Ferrol y Oviedo) a un precio reducido. Esto es, cuatro duelos por el precio de tres con un coste que varía entre 45 y 105 euros.