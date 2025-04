David Rodríguez: "No nos vamos a rendir"

Tras la doble cita liguera en casa que el Tenerife saldó con dos victorias seguidas, toca viajar a Gijón para enfrentarse a un Sporting con mala dinámica pero necesitado de puntos para seguir alejándose del descenso.

El canterano David Rodríguez repasó estas últimas semanas del conjunto chicharrero y señaló que la ilusión y el compromiso con mantener la categoría siguen intactos. «En la situación en la que estamos, una victoria es un chute de energía, nos está costando mucho este año y en los últimos partidos se está viendo reflejado que lo estamos dando todo y que vamos a ir por los tres puntos en cada partido», comentó.

Añadió, el lateral, que «tanto el cuerpo técnico como el equipo» van a intentar «luchar mientras haya posibilidades». «Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, vamos a dejarnos todo para salvar al equipo y al club».

Analizando la tendencia en la que viene el próximo rival, explicó que «vienen de perder en el último minuto» y que el Tenerife se está jugando mucho, por lo que darán la cara para traer a la Isla los tres puntos.

Muy protagonista

En cuanto a su participación, David ha tenido que acostumbrarse a jugar en la banda izquierda, la opuesta a la suya natural, pero eso no ha hecho que el técnico lo pase por alto, de hecho, es uno de los jugadores de la entidad que más minutos está sumando en los últimos partidos, ejemplo de la polivalencia y entrega que maneja. «Yo vine aquí con la idea de ayudar al equipo en lo máximo posible y creo que lo estoy consiguiendo. Me siento orgulloso de ser uno de los futbolistas con más minutos del equipo, pero consciente de que si me toca estar en el banquillo, voy a ayudar de la misma manera».

«El año ha sido muy complicado, no habíamos encadenado dos victorias seguidas en todo el año y se dio, así que ahora buscamos ese triunfo fuera de casa que tanto se nos ha resistido», afirmó sobre lo que supone para el vestuario el viaje de este fin de semana.

David no quiso olvidarse de la afición, agradeciendo el apoyo que ha brindado hasta ahora y dejando un claro mensaje: «vayan con nosotros hasta el final porque vamos a intentar conseguir el objetivo».