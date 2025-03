Operación remontada en el CD Tenerife: Fabio González ya sabe de milagros

Hace tres semanas, cuando el tinerfeñismo se relamía las heridas de un exagerado atropello en Santander y ya parecía imposible que las cuentas blanquiazules cuadrasen, dentro de la caseta había un futbolista que pudo haber alzado el brazo y defendido con pruebas que sí había antecedentes de una remontada voraz como la que le hace falta al Tenerife. Fabio González Estupiñán (Ingenio, 1997) sabe de primera mano que hay casos de súbita reacción que producen efectos casi inverosímiles.

La Unión Deportiva de la temporada 2021/2022 logró una remontada caníbal como la que ahora se plantea el representativo, que va por el buen camino. Los amarillos firmaron nueve triunfos de once posibles (27 puntos de 33) para conseguir su objetivo, que era entonces la clasificación para la promoción. Luego, justamente fue el Tenerife el que les apeó del sueño del ascenso.

El caso es que Fabio, ahora blanquiazul, fue protagonista de la mayoría de aquellos partidos de furiosa remontada. Participó de forma crucial de las victorias al Leganés, Amorebieta, Málaga, Mirandés, Alcorcón, Real Oviedo y Sporting de Gijón. Entre medias, un empate en Eibar y otro en Ibiza. El equipo de García Pimienta apenas se dio tregua en una escalada primorosa y que le permitió abrochar su propósito incluso con holgura. Se proponía acabar entre los seis primeros y se ubicó cuarta, quebrando incluso las previsiones más optimistas.

La hazaña grancanaria tiene sus paralelismos con la que ahora ha emprendido el Tenerife. Por ejemplo, vino dada por un relevo en el banquillo donde era el reemplazado era Pepe Mel. Además, los inicios no fueron fáciles hasta el punto de que hubo un momento donde el objetivo se dio por imposible. Ahora que el representativo vuelve a soñar y a creer, como así atestiguan sus protagonistas, le valdrá de estímulo saber que no hay imposibles que valgan. Lo acredita el caso de Las Palmas de Pimienta, pero también los de otros dos equipos que sí buscaban el premio de la permanencia aun a sabiendas de que era casi como un subir un Everest. Lo logró un desahuciado Eibar que era penúltimo en la jornada 33 con solo 26 puntos y un paisaje todavía peor al que visualiza ahora el Tenerife. Y acabó salvándose por los pelos, superando por un suspiro al filial del Mallorca y mandando al abismo de la extinta Segunda B también al segundo equipo del Barça. La remontada fue antológica, como la del Córdoba en tiempos más recientes. El cuadro blanquiverde levantó una distancia sideral (-16) para viajar desde la antepenúltima plaza que ocupa en la jornada 28 hasta salvarse con puntos de sobra. Llegó a los 51. Ahora, al representativo no se le pide la perfección. Pero casi. En las entrañas del vestuario puede atestiguar Fabio González que la muy deseada remontada sí es posible. Él conoce la receta.