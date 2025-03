Luismi Cruz, feliz: «Llevaba mucho tiempo sin marcar»

El héroe de la remontada contra el Granada fue Luismi Cruz, llamado a ser el futbolista más desequilibrante de la plantilla y que desempolvó ante el cuadro nazarí su versión más descollante. «Marcar es lo que me estaba faltando», apuntó. Su tanto en la segunda mitad valió para voltear el 0-1 adverso y llevar el delirio a la grada. «Nos estamos haciendo muy fuertes», constató el gaditano en los medios oficiales del club. Por segunda semana consecutiva, repitió el mismo mensaje: «Mientras haya opciones, lo vamos a intentar», sintetizó.

El del Puerto de Santa María propone quebrar cuanto antes el maleficio fuera del Heliodoro y llevar a la Península la misma versión que el plantel ha firmado en sus comparecencias en la Isla. «Hay que romper esa mala racha ya», indicó Luismi, quien recientemente recordaba que ya en Santander estuvo muy cerca de caer la primera conquista del Tenerife como visitante. «Y todos sabemos por qué no se logró», sugirió en voz alta.

Respecto al partido del viernes, Luismi sacó conclusiones muy positivas. Y que invitan a la esperanza. «El equipo estuvo impresionante; otra vez tuvimos un penalti en contra y este Tenerife demostró que no se cae, al revés. Era muy complicado remontar este partido contra uno de los aspirantes a subir a Primera División, tiene mucho mérito», relató. «Estoy muy contento por la reacción del grupo y también por el comportamiento de la gente. La afición fue la que tiró de nosotros, tiró del grupo y nos llevó hacia el objetivo de la victoria», enunció.

Con más de 2.200 minutos en competición, el andaluz vuelve a ubicarse entre los jugadores más utilizados por el Tenerife en este curso. Con Cervera, está ofreciendo argumentos para la esperanza. «Todo el mundo está con el cuadro técnico y buena prueba de ello es que los que salen desde el banquillo se dejan la piel en cada jugada. Los que participamos, los que no... entre todos, estamos haciendo una piña. Estamos funcionando a la perfección y estamos muy contentos porque entre todos, seguimos adelante», aseveró. Sin mirar más allá de El Molinón, reiteró que «hasta que haya posibilidades, este equipo lo va a intentar». Y no se olvidó de su golazo. «Llevaba mucho tiempo sin meter gol; es algo que me estaba faltando y esta vez fue para sumar tres puntos».

El entusiasmo se contagia

El tinerfeñismo estará muy presente en El Molinón-Quini el próximo domingo (20:00 horas) con la previsión de que casi 150 blanquiazules acudan al partido contra el Sporting de Gijón. Incluso en los momentos de mayor dificultad para el representativo, siempre ha habido una gran embajada de aficionados desplazados en los partidos disputados en la Península.

El estado de locura colectiva por la buena racha de los insulares casi ha agotado las plazas disponibles para ir a Almería al partido de la última jornada del campeonato. La agencia que organiza el desplazamiento confirmó ayer que está «prácticamente lleno» el avión que habilitaron para acompañar al equipo al choque del 31 de mayo o 1 de junio, en pleno puente por el Día de Canarias.

El grupo completó ayer un suave entrenamiento de recuperación en el escenario del encuentro. La jornada de hoy será de descanso para el plantel que dirige Álvaro Cervera.