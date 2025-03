Ya mira a Ramis por el retrovisor

Nacido en Guinea Ecuatorial, pero criado en Tenerife, a Álvaro Cervera Díaz debió dibujársele una enorme sonrisa en el rostro cuando, en verano de 2012, Quique Medina le ofreció hacerse cargo del CD Tenerife. El club de su vida, el equipo en el que incluso llegó a militar en su etapa de formación. Aceptó de inmediato.

Antes, el técnico había dirigido fundamentalmente en Segunda División B: Castellón, Almansa, Alicante, Cultural Leonesa y Jaén hasta que, en la 11/12, se estrenó en el fútbol profesional de la mano del Recreativo de Huelva. Estando en Huelva, con el decano en media tabla y tras 17 jornadas, el técnico nacido en Santa Isabel no pudo negarse a aceptar la oferta del Racing de Santander, que ocupaba puestos de descenso en Primera División. La propuesta deportiva era irrechazable pese a la dificultad y, en lo romántico, Cervera había pasado también por la base del combinado racinguista.

La apuesta no pudo salirle peor. El Racing no solo acabó descendiendo, sino que con Álvaro al mando no logró ganar ni un solo partido de los últimos 13 del campeonato y solo sumó 3 puntos de 39. Cervera, de hecho, llegó a sufrir un problema de taquicardia que se derivó en un ingreso hospitalario. Aquello se quedó en un susto.

Y del siniestro en Cantabria a la gloria en Tenerife. Su primera temporada en la Isla se saldó con un inolvidable ascenso a Segunda División. El del 2 de junio de 2013 en Hospitalet. Fue el segundo de sus, hasta ahora, cuatro. Tres a Segunda (en Castellón, Cádiz y Tenerife) y uno a Primera (también con el Cádiz).

En el banquillo del Rodríguez López Cervera consolidó como técnico en el fútbol profesional. Lo hizo en una primera campaña que arrancó con dificultades y llegó a ser muy prometedora, pero acabó con siete derrotas consecutivas que, no solo frenaron en seco la trayectoria de un equipo que apuntaba al playoff –impulsado por la pujanza de la irrupción de Ayoze Pérez–, sino que viciaron el proyecto de la siguiente campaña. En la 14/15, el entrenador fue despedido tras 23 jornadas y con el equipo en puestos de descenso. Una derrota por 3-2 frente al Albacete propició el cambio. Hasta ese entonces, fueron 110 partidos: 42 en Segunda B (incluidos los de promoción), 65 en Segunda y 3 en Copa del Rey.

Quién se lo hubiese dicho a aquel Álvaro Cervera que se marchó dolido de la Isla, que volvería al rescate del Tenerife casi una década después. La ruptura de su marcha generó una intensa división en el tinerfeñismo que se trasladó al entorno mediático, influyó en el vestuario y terminó convirtiendo al Rodríguez López en un foro en el que unos le aplaudían mientras otros pedían a gritos su dimisión.

Fueron necesarios los años para que la herida cicatrizase lo suficiente como para volverse a querer. La noticia de su regreso, en enero, fue bendecida por casi todos. También la versión del Cervera 2.0. Más experimentado, más agradable en el trato, más inteligente en las formas.

El casi inevitable descenso a Primera Federación amarga el sabor de casi cualquier conquista, pero no resta mérito a las cifras de Cervera, que frente al Granada superó a Luis Miguel Ramis y se colocó en solitario como segundo entrenador con más partidos en la historia del Tenerife (125). Por delante en la lista ya solo queda José Luis Oltra. Y Cervera quiere seguir. ¿Un ascenso y el primer puesto del podio para la 25/26? Quién sabe. n

Suscríbete para seguir leyendo