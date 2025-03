Álvaro Cervera: "Ojalá quedaran 20 partidos y no solo nueve"

«Hemos puesto la raza suficiente como para merecer la victoria», celebró Álvaro Cervera en sala de prensa. El técnico, satisfecho por el triunfo y las prestaciones de sus futbolistas, reconoció que la suerte sonrió a los suyos en el momento de mayor debilidad y lamentó el poco margen queda para llegar a tiempo a la pelea por la salvación. «Ojalá quedaran 20 partidos y no nueve», lamentó.

En primer lugar, el preparador del Tenerife remarcó el valor de la remontada de sus futbolistas y del aliento del Rodríguez López frente a un rival de nivel. «En la situación en la que estamos, perdiendo 0-1 contra el Granada, lo normal es que se apague un poco el estadio. Piensas que puede venir lo peor. Sin embargo, ellos [los aficionados] son los que han mantenido viva la llama para que nosotros. Hemos tenido un poco de suerte al empezar la segunda parte porque han tenido tres contras en las que han podido sentenciar, pero antes, antes del 0-1, hemos podido adelantarnos. Hemos puesto la raza suficiente como para merecer la victoria».

La alegría dura poco

Cuestionado por la alegría del triunfo, a Cervera la tocó equilibrar la balanza y recordar la dificultad de la empresa que queda por delante. «Nosotros, ahora mismo, vivimos de alegrías momentáneas. Mañana venimos a entrenar y estamos contentos, pero luego nos llega la realidad cuando miras la clasificación. Tenemos que mirar muy en corto porque, si lo hacemos en largo, no vamos a tener fuerza. Cada partido lo disputamos y se nos tiene respeto. Hoy hemos tenido una pizca de fortuna que hemos buscado. Les hemos complicado mucho la vida», argumentó el técnico.

Con el Zaragoza a tres partidos, el técnico optó por la pedagogía para hacer ver que, pese la victoria, la salvación sigue siendo casi imposible. «¿Sabemos lo que son nueve puntos?», preguntó de forma retórica. «Eso significa que tenemos que ganar cuatro partidos más que el que nos saca nueve puntos quedando solo nueve duelos por delante. Es muy complicado, pero estamos aquí y pensamos que es posible. Lo normal sería que en estos momentos estuviésemos apagados y, sin embargo, tenemos un estadio con 12.000 personas. A esa situación le hemos dado la vuelta, a la de los puntos todavía no».

Emocionado

Cervera, que advirtió de la todavía cuenta pendiente de ganar a domicilio, no pudo evitar que sus sentimientos afloraran al recordar la forma en la que celebró la alegría, cuando soltó un grito en el momento en el que el árbitro pitó el final. «¡Vamos!», exclamó dirigiéndose a la grada. «Ha sido porque hemos remontado. Este equipo, cuando le daban un golpe, lo sentía demasiado. Me he emocionado. Cuando llegué, era yo el que animaba a los jugadores, pero al final ha cambiado la situación. Son ellos los que me arrastran a mí. Eso te emociona. No soy mucho de gesticular, pero hoy era el día», reconoció.

El técnico, finalmente, analizó los cánticos que pidieron su continuidad durante el partido. «Yo estoy contento, no solo en este club, sino en esta ciudad. Sé que en el pasado hubo momentos de dudas y había que venir a cambiarlas. Sabía que iba a ser difícil y lo está siendo. Ojalá quedaran 20 partidos y no solo nueve», concluyó.