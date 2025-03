La reunión que podría ser clave para el futuro de Álvaro Cervera: "Comí con la propiedad; me transmiten que están contentos"

A vueltas con el futuro de Álvaro Cervera. Todavía con diez partidos por disputarse hasta la conclusión de la desastrosa temporada 24/25, pero con el representativo virtualmente descendido a Primera Federación, es tiempo de poner los cimientos de la próxima campaña. Cervera, por su parte, ya ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de continuar sea cual sea el escenario. Hasta la fecha, sus afirmaciones no han encontrado respuesta por parte de la entidad. No obstante, la última reunión del Consejo de Administración (el martes en doble sesión), parece haber servido para aclarar, al menos un poco, el panorama.

Tanto, que el técnico ha desvelado haber mantenido una reciente reunión con "la propiedad" (en referencia a Rayco García), en la que el accionista con mayoría en el Consejo le ha transmitido su satisfacción por la imagen del equipo en las últimas semanas. "Del consejo no me puedes preguntar mucho porque no sé. Es verdad que esta semana comí con la propiedad y bien. La predisposición siempre buena y con cariño entre ambos". Seguidamente, Cervera mantuvo que no hay "plazos ni fechas" límite para resolver su futuro y que, en esa comida, solo se habló "de fútbol".

No obstante, hay ciertos matices a tener en cuenta según el relato del preparador. "A ellos [en referencia a los miembros del Consejo] les gusta lo que ven y a mí también. El equipo ha dado un cambio, compite todos los partidos y eso les gustaría proyectarlo en el futuro. A mí lo que me transmiten es cercanía y yo creo que el club está contento con el equipo, no con la situación, sino con la actualidad del equipo. Todavía quedan dos meses de competición, quedan muchos partidos, pero lo que me transmiten es que están contentos. Transmiten que la proyección del equipo se alargará en el tiempo. Hay que pelearlo hasta el final y luego se tomará una decisión", expuso Cervera.

A favor del ecuatoguineano no solo está la buena imagen del equipo en las últimas semanas. También el apoyo de una afición que, de forma aparentemente unánime, pide su continuidad. "Somos gente de fútbol y personas que andan por la calle. Tengo la sensación que ahora la gente siente que el equipo les respalda. Somos un equipo competidor y eso lo notamos todos, afición incluida", aclaró orgulloso el míster antes de puntualizar que, aunque no se lo hayan confirmado explícitamente, terminar la campaña de forma digna puede ser clave para su continuidad. "Que esto acabe en una buena dinámica es importante. Si no, no sería bueno continuar con algo que en el ambiente no sea agradable".