Llamada de Garrido al sindicado para informar de su alianza con Rayco y Pelayo

José Miguel Garrido aparece nuevamente en escena. El aún máximo accionista del CD Tenerife recuperó ayer la interlocución con el sindicado -grupo al que pertenecen Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González- y, a través de una persona muy próxima a los empresarios locales, les anunció que mantiene vigente una alianza con Rayco García Cabrera y Juan Pelayo.

Según las diversas fuentes consultadas por EL DÍA, que confirman que se produjo este contacto telefónico, la intención del inversor madrileño fue hacerles ver que cualquier intento que promuevan por recuperar el poder será en vano, por cuanto tiene garantizado ir en bloque con estos otros dos accionistas de referencia de la sociedad anónima deportiva. De hecho, la suma de los votos de todos ellos permitió en la última Junta General que la administración del club pasara a manos de Rayco García, quien ahora tiene mayoría en el principal órgano rector del equipo blanquiazul.

La aparición de Garrido, que se había mantenido alejado de los que fueron sus socios, se produce en un momento de extrema tensión. Por un lado, porque los empresarios locales ya han empezado a dar respuesta jurídica a la demanda interpuesta por el propietario de Eolus Capital Ltd. y Only One Way, que solicita en los tribunales unos 15 millones de euros por los daños que cree que le ocasionaron en la asamblea de diciembre. En esta dirección, pide incluso una cantidad por el “lucro cesante”, es decir, por el dinero que dejó de ganar al ser apartado del timonel en el representativo. Son días de malestar en el seno del sindicado también por otras razones. Una de ellas, que Concepción y compañía ya han podido constatar el papel absolutamente testimonial del presidente, José Daniel Díaz, y su hombre de confianza, Francisco Miguel Heredia, quien justamente accedió al consejo a instancias del primero. Ninguno de los dos participó del almuerzo del miércoles con Álvaro Cervera, a quien citaron los otros tres miembros de la directiva.

Por otro lado, está pendiente de presentarse otra reclamación judicial, en este caso de los componentes canarios del sindicado contra José Miguel Garrido. Es en este contexto de nerviosismo por parte del aún máximo accionista cuando se ha producido la inesperada llamada.

Vistos los últimos acontecimientos, vuelve a quedar de relieve que el madrileño ha decidido cambiar de caballo a mitad del río. Empezó su vinculación con el Tenerife de la mano de Corviniano Clavijo, a quien dejó en la estacada para aliarse con Miguel Concepción -y a la vez con Achi y Conrado- y, ahora, en última instancia, une su destino al del dueto Pelayo-Rayco. Está por ver con qué objetivos e intenciones, y con cuánto poder de influencia sobre la parcela deportiva, departamento que el contrato de sindicación de acciones le reservaba a Garrido en exclusiva. Esto es, con plenos poderes.

Lo que sí ha conseguido la llamada de ayer es confirmar la alianza que Rayco niega. El entorno profesional de Garrido asegura que uno de los motivos para reforzar sus lazos con el de Santa Úrsula es la probada influencia que éste último podría tener sobre el inversor inglés para que retire su querella criminal que presentó y ya admitida a trámite en un juzgado de Arona. Una vuelta de tuerca más a un guion absolutamente endiablado para el CD Tenerife.