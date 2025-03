El factor económico no será decisivo para Cervera

Álvaro Cervera está dispuesto a continuar en el banquillo la próxima temporada incluso si es en Primera RFEF, como así apunta la trayectoria deportiva del representativo; y también si tuviese que rebajarse ostensiblemente su salario. Es la información de la que ya dispone el consejo de administración del club blanquiazul, que se reunió ayer y que evidencia una seria fractura entre sus dos facciones. La que lidera Rayco García, con mayoría de votos, muestra inequívoca tendencia a elegir primero al director deportivo y, a continuación, determinar quién se sentará en el banquillo en el curso 25/26. Entretanto, el ala del presidente –sin gran capacidad de maniobra– ya ha sondeado la disponibilidad de Cervera, quien les ha comunicado que está «feliz y cómodo» entrenando en la Isla, así que estaría encantado de continuar.

El preparador blanquiazul no quiere «acabar de una mala forma», como así adujo el pasado viernes, y a su vez se muestra respetuoso con cualquier decisión que adopte el consejo respecto a su porvenir profesional. No en vano, pone por delante que no está consiguiendo los objetivos para los que fue contratado. A día de hoy, el indisimulable clamor a favor de su permanencia es un elemento que podría pesar más adelante en la decisión final de la directiva, donde hay otras divergencias. Por ejemplo, en las velocidades a las que les gustaría funcionar a las dos vertientes del consejo. Mientras los consejeros nombrados por el sindicado (Díaz y Heredia) serían partidarios de una mayor diligencia y consenso a la hora de tomar de determinaciones gruesas, el equipo de Rayco ha optado por mantener un perfil bajo a lo largo del último mes, incluso contraviniendo la promesa realizada por el inversor de Santa Úrsula, que tras la última Junta general prometió que hablaría «pronto» y además con la claridad con la que «nunca nadie» lo había hecho en la historia del club. Grandilocuentes manifestaciones que no se corresponden con el perfil adoptado por el propio Rayco a lo largo de las últimas semanas, en las que se ha alejado del equipo –no ha asistido a ninguno de sus partidos– y también de la primera línea del escaparate, que ha dejado para el presidente y para su consejero deportivo.

Una filtración interesada que salió del propio consejo (cuando se publicó erróneamente que el segundo máximo accionista había impuesto que la presidencia no fuese remunerada) desató el resquemor y los recelos en el seno del principal órgano rector del club blanquiazul. Un día después, José Daniel Díaz desmintió esta falacia y aseguró que la decisión de no cobrar era personal e intransferible, no impuesta por nadie. A renglón seguido, trascendieron los emolumentos que la propia directiva –con los votos a favor del ala de Rayco– había aprobado para los consejeros Ayoze y Porro: en total, 90.000 euros anuales para cada uno y, al menos hasta la fecha, sin rebaja prevista para el caso de que el club descienda a Primera RFEF.

Desde que se divulgaron estas cifras, la desconfianza no ha hecho sino crecer entre los directivos del club, hasta el punto de que una parte del consejo habría vetado que determinados altos cargos de la sociedad anónima faciliten la información que solicite al presidente del club, José Daniel Díaz. Éste último no aceptará un papel cosmético ni representativo y podría tomar decisiones respecto a su propia posición en el organigrama si la tendencia que adopta el consejo es la de que gobierne solo una de sus dos facciones, como así ha quedado claro en reuniones como la más reciente.