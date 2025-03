La desconocida cláusula en el contrato de Enric Gallego con el CD Tenerife

Las luces de alarmas se encendieron en las oficinas del Heliodoro entre el mes de enero y el de febrero del presente año. Para entonces, Enric Gallego Puigsech se había instalado en la titularidad en el CD Tenerife y no había partido que el barcelonés no jugase desde el once inicial. El catalán le había ganado con claridad la partida a Ángel y fue el escogido para ejercer de nueve en el equipo inicial contra Levante, Castellón, Zaragoza, Eldense, Albacete... y así, casi todas las veces que estuvo disponible.

Un alto cargo del club advirtió de que, a ese paso, el delantero centro titular quedaría renovado automáticamente. Como así ya ocurrió el año pasado. La última revisión del contrato de Gallego, suscrita durante la administración de José Miguel Garrido, mantuvo en su redacción un epígrafe del acuerdo primigenio que el ex de Huesca y Extremadura alcanzó con Juan Carlos Cordero para su aterrizaje en el representativo. Así, su relación laboral con el Tenerife se vería incrementada si disputaba un mínimo de 45 minutos al menos en 25 partidos oficiales.

Aestas alturas ya parece claro que no lo conseguirá, pero hubo un momento que en el club pensaron en sí. Han sido sus recientes suplencias contraHuesca y Cádiz las que han parado el particular contador de Gallego, que suma 16 encuentros en los que ha superado el listón de los 45’ jugados. Así pues, ya casi no hay riesgo de que el cumplimiento de la cláusula de renovación le dé un año más yobligue al Tenerife a quedárselo incluso en caso de que se consume el indeseado descenso a Primera RFEF.

La carga que suponen los contratos sin epígrafe de extinción automática en caso de pérdida de la categoría profesional pueden convertirse en un gravísimo problema para las ya maltrechas arcas de la sociedad anónima deportiva en caso de que se consume el fatal desenlace en las jornadas que faltan para la conclusión del campeonato. Habría jugadores con los que habría que negociar y además hay determinados casos que pueden costarle un riñón a la entidad que preside José Daniel Díaz. Como ya publicó EL DÍA, entre las situaciones que más preocupan figuran las de Juande Rivas y Adri Guerrero. En ninguno de estos dos casos hubo la previsión de establecer por escrito que sus respectivos contratos quedarían liquidados por descenso;y además en el acuerdo con el agente del primero se estableció una retribución creciente, de modo que podría darse la paradoja de que cobrase más en Primera RFEFque en la Liga Hypermotion. En el club ya tienen claro que solo podrán quedarse con un puñado de futbolistas, pero aún así dándose una adaptación salarial que tenga en consideración la muy considerable reducción presupuestaria y de ingresos que se daría si el equipo desciende.

En cuanto a Enric, ya no supondrá un problema para el club que Cervera siga apostando por su titularidad de forma sistemática, si bien en los últimos compromisos ha asignado el rol de hombre más adelantado del equipo primero a Cantero (contra el Racing) y a continuación a Maikel Mesa (frente al Cádiz el pasado fin de semana). Gallego, eso sí, sigue siendo garantía de alegrías cada vez que marca. Su tanto decisivo del pasado domingo mantiene vigente una feliz estadística: cada vez que anota, el equipo puntúa.

Los dígitos de Enric no están a la altura de sus propias expectativas para este curso, pero sí acumula un buen caudal de minutos (1.451’) y comanda la tabla de artilleros blanquiazules con la misma cifra de goles que Diarra.