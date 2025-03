Próximo partido CD Tenerife: ¿cuándo juega?

El CD Tenerife se encuentra a once puntos de los puestos de permanencia en la Liga Hypermotion tras su victoria el pasado domingo ante el Cádiz. Una cifra que con la calculadora en la mano no invita al optimismo sí sirve para que los blanquiazules no terminen de tirar la toalla.

El siguiente paso será en casa de nuevo. Por segunda jornada consecutiva, el Heliodoro Rodríguez López debe servir de fortín para los de Álvaro Cervera, un recinto que ya en la cita ante los andaluces registró una entrada nada despreciable para el puesto del CD Tenerife: más de 12.000 espectadores.

En esta ocasión, los tinerfeños serán los encargados de abrir la jornada 33 de la temporada frente al Granada, un rival que está manteniendo una lucha totalmente opuesta a la de los tinerfeños.

Los granadinos pugnan por hacerse un hueco entre los puestos de play-off, a una distancia de solo un punto, por lo que la cita en Tenerife se convierte en vital para mantener su sueño del ascenso.

La diferencia entre ambos conjuntos en lo que se refiere a los números es abismal. Frente a los apenas 25 puntos del representativo, el Granada suma casi el doble: 49.

Al menos en el plano futbolístico, Álvaro Cervera está sacando más jugo a la plantilla, además de que está teniendo más suerte con la lista de ausencias.

De hecho, para el próximo partido, que se jugará este viernes 28 de marzo a las 19:30 horas, el míster podrá contar con casi toda la plantilla gracias al regreso de César, sancionado en el último partido.

A falta de la evolución de José León, solo faltará con seguridad José Amo, quien lleva toda la temporada de baja por lesión.