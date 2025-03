David Rodríguez: "Nadie sabe qué va a pasar, pero ojalá pueda seguir aquí"

¿Cuándo percibió que podría llegar a ser futbolista profesional? ¿Hay un momento concreto en que empieza a verse superior o mejor dotado que los demás en las categorías de cantera?

No creo que haya un momento que te veas mejor que los demás. Sí es verdad que, cuando empiezas, ves el fútbol como una afición o una distracción. De pequeño yo salía de clase y mi gran ilusión era llegar a toda prisa al campo para entrenar con el Sobradillo. Es en infantiles es cuando me llama el Tenerife y conforme pasas categorías en el equipo grande de la Isla sí te vas dando cuenta de que hay opciones. Nunca me lo tomé como algo obsesivo. Ahora en cambio ya es mi profesión. A partir de los 18 ó 19 años, si te quieres dedicar a esto, tienes que dejar todo lo demás. Y volcarte.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado para gestionar los vaivenes de su profesión?

El mejor consejo que me han dado es que siga siendo quien soy . Por ser futbolistas o por cobrar equis, no puede cambiarte la mentalidad o tu forma de ser.

¿Y cómo llevan en su entorno tener a alguien cerca que ya se ha hecho un nombre en el primer equipo del CD Tenerife?

Tampoco es que me pregunten o me agobien mucho. Sí que tengo a Teto cerca siempre, que vamos juntos a todos lados y somos mejores amigos. Juntos, compartimos amistades cercanas con las que llevamos nuestra profesión con naturalidad. No es que estén todo el rato preguntándonos: ¿y este qué tal entrena? ¿y este otro cuánto de bueno es? La realidad es que nuestra gente más próxima no nos atosiga con el fútbol. Sí que tenemos amigos que también juegan [en otras categorías inferiores] y que quizás por eso sí nos preguntan por el nivel de los entrenamientos, la intensidad del míster o cosas del juego. Pero nada que se salga de la naturalidad.

Me mencionaba ahora a Teto, ¿cómo empiezan a llevarse tan bien?

Nosotros empezamos a llevarnos bien porque tuvimos una pelea. Yo era el capitán, él subió y ese día jugó de titular. Le eché una bronca por algo que había hecho mal y él me miró, se me puso soberbio y me contestó. Cuando acabó el partido vino a disculparse. Desde ahí, no nos hemos separado hasta día de hoy, que somos mejores amigos dentro y fuera del fútbol. Estoy orgulloso de todo lo que ha conseguido y de los valores que representa, que son los que le han enseñado sus padres.

Está siendo un año intenso y también difícil, ¿cómo resiste a las críticas? ¿Cómo las lleva?

Creo que cuanto menos sepas, mucho mejor. Soy de los que piensa que mejor aislarse del exterior y centrarse solo en el fútbol. Yo por ejemplo me quité mi cuenta de Twitter (ahora X) hace poco. Porque un día puedes ser el mejor y el otro día, quizá cometes un fallo y la gente se fija solo en eso. Al final da igual lo que piense el entorno, sea bueno o malo; la realidad es que el típico mensajito te va a escocer y te va a doler, porque como futbolista y como tinerfeño lo que quieres es no fallar, estar a la altura.

David Rodríguez, jugador del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Hablaba recientemente Cervera de la honestidad de este grupo. De que no deja de pelear a intentarlo por muy difícil que sea la situación y por imposibles que parezcan los números

No es fácil, pero intentamos tomarlo todo con naturalidad. Siempre hay luz al final del túnel. Tenemos que pensar en positivo, en el próximo partido y con la idea de que habrá un momento que las cosas cambien y se vuelvan buenas. Si no este año, será al siguiente.

Se ha hecho habitual que otros canteranos le nombren y le vean como un ejemplo a seguir. Usted ya es un nombre contrastado en el representativo de la Isla. ¿Cómo recuerda el proceso hasta llegar a cumplir su sueño

Creo que nadie me ha regalado nada, ni a mí ni al resto de canteranos que estamos con los grandes. En mi caso son ya cuatro temporadas en dinámica de primer equipo, aunque al principio había que bajar y jugar con el B. El proceso ha sido duro. Muchas veces piensas que estás preparado y capacitado para jugar, pero el míster quizá decide otra cosa. La realidad es que costó que se fijaran en mí. Tuve que salir fuera, me marché después de un año casi a cero y eso me cambió la vida. Sentirme importante en otro club me permitió ganarme un stio en el primer equipo, un objetivo por el que luché y que ahora es mío. Pero no ha sido fácil.

Y dentro de una situación y un contexto de ruina deportiva, da la impresión de que no han perdido muchos de ustedes el afecto de la gente. En caso, da la sensación de que ue no se ha visto dañada su reputación ante la afición

Yo lo siento así. No me siento ídolo ni referente, pero sí que se valora la forma de ser de los canteranos que estamos arriba. Creo que hemos hecho cosas bien y eso se aprecia desde fuera. Yo no dejo de dar las gracias a la afición por su cariño siempre, en las buenas y también en las malas.

Ya el domingo pudo jugar con normalidad contra el Cádiz. ¿Resuelta del todo su lesión y herida que se hizo contra el Mirandés?

Ya quedó atrás pero sí que fue una lesión muy aparatosa. Fue un pisotón, se me rompió una vena y por eso salió tanta sangre.

Hace algunos días le leímos a Teto hablar de la opción de ser capitán en un futuro. Usted tiene un año más y le lleva ventaja. ¿Lo llega a visualizar con vistas al futuro?

Llevo 13 años en el club y claro que sueñas con ser capitán. Ahora estamos en una situación difícil y no sabemos qué va a pasar, pero ojalá pueda seguir aquí. Tengo contrato y en el futuro ya se verá si podemos llevar el brazalete o no.

¿Qué le dirían a las nuevas generaciones que pueden llegar a verle como un referente?

Somos quienes somos gracias a nuestros padres, que nos inculcaron buenos valores, sobre todo el respeto del uno al otro. Lo que hay que decir a los pibes es que tengan cabeza y estén todo lo prearados que peudan para cuando les llegue la oportunidad.