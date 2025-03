Cuenta atrás para el CD Tenerife con 12 puntos de desventaja

Las sensaciones que transmite el Tenerife en el campo contrastan con la realidad de su situación clasificatoria. Por un lado emerge la imagen de un equipo que está a la altura de los mejores, como el Huesca, el Racing o el Cádiz, para no ir muy lejos.

Por el otro, continúa la permanente amenaza del descenso. Y sigue porque se va agotando el tiempo y la distancia con la salida de los puestos que conducen a Primera RFEF no termina de recortarse a la velocidad que necesitan los blanquiazules.

La diferencia

Respecto a la semana pasada sí hay una diferencia. La desventaja con el decimoctavo se redujo en dos unidades, de 14 a 12. El equipo que marca el frontera es el Zaragoza, que este lunes se tuvo que conformar con un empate ante el Córdoba en el estreno de Gabi Fernández en el banquillo aragonés (1-1).

Partido de Liga CD Tenerife-Cádiz CF / María Pisaca

Se trata de un rival que venció en la Isla y empató con los tinerfeños en su casa, por lo que, además, tiene de su lado el golaverage particular.

Independientemente de esta referencia, el Tenerife sabe que entrará en el tramo de las diez últimas citas del calendario con 25 puntos y que a lo máximo que puede llegar es a la suma de 55, una cantidad que, según los precedentes, garantiza la permanencia de manera holgada.

Ganarlo todo

Para ello tendría que ganar todos los encuentros. Reduciendo el nivel de exigencia, con ocho victorias rondará la cifra mínima que suele asegurar la continuidad en la categoría: se quedaría a uno de los 50 puntos y sus opciones dependerían de la producción obtenida por los demás implicados en la salvación.

Y si la permanencia no se 'encarece' mucho, hasta la podría pelear con siete triunfos y algún que otro empate. Visto así, no suena a algo imposible. Pero también sería pedirle al Tenerife que haga en diez jornadas lo que no logró en las 32 primeras: ganar más de seis veces, enlazar dos o más victorias, derrotar a un rival en campo contrario...

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, cabizbajo este domingo. / María Pisaca

Ocurra lo que ocurra, se trata de ir dando un paso tras otro. Para empezar, después de superar al Cádiz en el Heliodoro, los blanquiazules repetirán este viernes en casa, esta vez con el Granada como oponente, un equipo que, situado en la octava plaza, vive al borde de la desconexión de la carrera por disputar el playoff de ascenso.

Visita al Sporting

A continuación, visita a un Sporting metido en problemas –ha enlazado siete jornadas sin ganar– y cuyo entrenador, Rubén Alves, se podría jugar su puesto el domingo en el estadio del Huesca.

Lo siguiente será el regreso de Luis Miguel Ramis a la Isla. El tarraconense volverá con un Burgos que ya se ha separado del peligro.

Y en la segunda quincena de abril y el tramo definitivo de mayo y junio, un poco de todo, rivales que teóricamente no se estarán jugando nada, Deportivo en Riazor y Eibar en el Rodríguez López; el actual líder de la categoría, el Levante, en Valencia; los otros dos compañeros de fatigas en la parte baja, Racing de Ferrol y Cartagena dentro y fuera; un Real Oviedo que ahora cierra el sexteto de cabeza y que será el último rival en el Heliodoro; y para cerrar el calendario, el Almería, que ha pasado de ser el favorito a subir por la vía directa a no tener clara su presencia en la promoción. Los resultados en estos diez partidos darán sentido o no al uso de la calculadora.