Álvaro Cervera: «Somos de los equipos que mejor compite en la categoría»

Álvaro Cervera, entrenador del representativo, se mostró feliz por las prestaciones ofrecidas por su esquipo ante un rival que venía enrachado y que había sumado una sola derrota en las últimas 13 jornadas de la competición. Para el técnico de los blanquiazules, es «una lástima» que los tres puntos ante el Cádiz no valgan para acercarse a la permanencia, pues el campamento base «está muy lejano», admitió.

«El partido ha estado igualado, ha habido una mitad para cada equipo y al final ha ganado el que las ha metido», relató el preparado local, orgulloso de la imagen y el comportamiento ofrecido por los suyos: «Cuando entras en un vestuario como éste, te das cuenta de que van a competir. Además, que vengan 12.000 personas en la situación que estamos es difícil de conseguir. El equipo sigue dando números que demuestran que es uno de los que mejor compite en esta categoría», rubricó.

«No nos merecemos estar donde estamos», fue otro de su mensajes. «Se ha nos ha puesto todo tan lejano que vivimos de este tipo de alegrías, pero no te sirven para mantenerte cerca del objetivo», adujo respecto a la posición clasificatoria del Tenerife. A renglón seguido, se refirió a la relevancia de los suplentes, ayer cruciales para obrar el 2-1. «Este es un muy buen grupo y con buenos compañeros. Hay jugadores que están más tristes por no jugar, pero que lo entienden. En cuanto a los cambios, como grupo tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y cuando nos ponemos por delante, necesitaríamos contar con un equipo que se desenvuelva bien al contraataque. Eso, nos cuesta porque no estamos acostumbrados», prosiguió en su relato. «Lo que he intentado desde el banquillo es fijar un jugador como Enric, un hombre boya, y poner dos por fuera. Hoy [por ayer] tenemos la suerte de que, cuando peor estábamos, ha llegado el 2-1. Y eso que la cosa podía ponerse peor», indicó.

Para Cervera, el tanto de la victoria «fue perfecto» y además vino «en una jugada que se ha entrenado y trabajado mucho». «Yo me alegro mucho de que salgan las cosas que entrenamos durante la semana», destacó el jefe del banquilo tinerfeñista. Durante su alocución ante los medios, se le preguntó también por la acción del polémico penalti que permitió al Cádiz igualar la contienda. «Todos los días nos pasan cosas; al Tenerife de este año le pasa de todo. Penaltis, expulsiones y otras cosas que también nos han ocurrido últimamente», señaló. «El equipo compite contra rivales buenos. Y nos habría gustado llegar con la sensación de que, si otros fallasen, nos metemos ahí. Es algo que todavía no aparece en el horizonte. Tendremos otro partido contra un gran equipo este viernes y estoy tranquilo, porque sé que lo que manejo en día a día es bueno y normalmente el equipo compite bien; otra cosa es el resultado», cerró. Antes, se refirió a su cruce contra el Cádiz como un día especial, pero no una victoria especial. «Porque no estaba en mi afán ganarle a este equipo por mi pasado profesional», explicó. «Es más, les deseo lo mejor y creo que van a seguir en la racha que tienen y se pueden acercar aún arriba», cerró Cervera, que batió ayer al otro club de su vida. n