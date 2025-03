Álvaro Cervera insiste en seguir: "No me gustaría irme con una sensación mala"

Álvaro Cervera es feliz en Tenerife. No hay ninguna duda. Y tiene mérito vista la situación deportiva del representativo, pero lo cierto que el técnico sigue manifestando su deseo de seguir el próximo curso. Al míster no le importa la categoría, ni el director deportivo ni el consejo de administración. Aspira a otro final en el club. «No me gustaría irme de aquí con una sensación mala. A mí se me trajo para ganar partidos y llegar a poder salvarnos. Me gustaría revertir esa situación», ha asegurado en sala de prensa.

Del futuro, todavía hipotético, al pasado. La herida de la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Racing de Santander todavía escuece. Especialmente vista la determinación del colegiado Fuentes Molina, que decidió mantener por válido el segundo gol local pese a una evidente falta sobre Aitor Sanz y la pertinente advertencia del VAR. «Tengo una opinión sobre lo ocurrido, pero no puedo expresarla. Es todo, desde la primera explicación que dio, que luego desmintió, hasta los audios... es duro de escuchar. Yo lo hice una vez y no lo haré más veces. Lo mejor es que lo vio todo el mundo, nos acordaremos durante mucho tiempo», explica el míster.

No obstante, y pese a su lamento en relación con lo sucedido en la visita a Santander, el preparador nacido en Guinea Ecuatorial reconoce que el representativo se encuentra en una situación clasificatoria delicada por demérito propio. «Futbolísticamente no hemos sido capaces de obtener más puntos, aunque yo creo que en ocasiones se han equivocado en nuestra contra y nunca a nuestro favor».

Su mejor obra

Con todo, en la cabeza de Cervera resalta la sensación de que la mejoría en el juego no se corresponde con los resultados obtenidos. El técnico explica que el Tenerife de la 24/25 bien podría ser el equipo que mejor juega de todos los que él mismo haya entrenado y que, si tuviera que quedarse con cinco partidos de los que haya dirigido durante toda su trayectoria, casi todos serían de este segundo tramo en la Isla.

Frente al Cádiz, equipo al que más ha dirigido y con el que ascendió a Primera, solo tendrá que lidiar con las ausencias de León y César más el todavía convaleciente Amo. «Es un equipo ordenado y no necesita mucho para ganar», advierte Álvaro.

Antes de la comparecencia de prensa de Cervera, el técnico había recibido la visita del presidente José Daniel Díaz, que estuvo presente en la sesión de entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

«Está contrariado como todos, ya que también piensa que el equipo no lo está haciendo tan mal para estar donde está», reveló Cervera sobre la charla que mantuvieron. Al técnico, «todos los mensajes» que llegan desde el club «son buenos». «El club debe estar en otro sitio diferente al que está y tienen que tomar la mejor decisión que crean», advierte.